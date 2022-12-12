Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 'yürüyüş' yanıtı: 'Her daim görüşmeye ve konuşmaya hazırız'
Hiranur Vakfı'ndaki çocuk istismarına sessiz kalındığı gerekçesiyle vekillerle birlikte Adalet Bakanlığı'na yürüyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, Bakan Bekir Bozdağ'dan yanıt geldi. Bozdağ, "Randevusuz geldiği halde görüşmek isteseydi kendisiyle görüşürdüm. Memleketimizin her meselesini her daim görüşmeye ve konuşmaya hazırız" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hiranur Vakfı'ndaki çocuk istismarı skandalına karşı 'sessiz kalmayı tercih eden' Adalet Bakanlığı'na yürüdü.
Bakanlık önünde açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "İki yıldır bu meseleyi biliyoruz diyorlar. İki yıldır bu meseleyi biliyorsunuz da ne yaptınız? Sistematik bir tecavüz var ve iki yıldır bunu biliyorsunuz. Gıkınız bile çıkmıyor. Bereket versin gazeteciler var bu ülkede" dedi.
CHP lideri şöyle konuştu:
- Devletin nefes almasını istiyoruz. Adalet istiyoruz bu ülkede. Adaletsizlik karşısında susanın dilsiz şeytanlar olduğu ülke olmak istemiyoruz. Artık siyasal iktidarın polisin savcının elini kolunu bağlamasını istemiyoruz. Haksızlık bizim tahammül edebileceğimiz bir tablo değil. Ülkenin bu kadar derdi varken, bu kadar büyük acılar yaşarken, siyasal iktidarın hâlâ görevini yapmaması, devlet aygıtını çalıştırmaması tahammül edebilecek bir durum değildir.
- Devleti yönetemiyorlar. Haksızlıkları sindirebiliyorlar. Ne demek yahu! ‘İki yıldır bu meseleyi biliyoruz’ ne demek? İki yıldır kimin arkasına saklandınız, iki yıldır kimlerle fotoğraf çektirdiniz? Fotoğraf çektirdikleriniz mi size bu baskıları kuruyor. Adalet istiyoruz. O yüzden bakanlığın önüne geldik.
BOZDAĞ'DAN YANIT GELDİ
Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünün ardından, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan CHP liderine yanıt geldi.
Twitter hesabından art arda paylaşımlarda bulunan Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun randevusuz geldiğini iddia ederek, "Eğer randevu istemiş olsaydı kendisine randevu verirdim. Randevusuz geldiği halde görüşmek isteseydi, kendisiyle yine görüşürdüm" dedi.
Bozdağ, "Biz, memleketimizin her meselesini Türkiye’nin ikinci büyük partisinin Genel Başkanıyla her daim görüşmeye ve konuşmaya hazırız" ifadelerini kullandı.
Bakan Bozdağ'ın açıklamaları şu şekilde:
- CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah da Adalet Bakanlığı'na yürüdü. Sayın Kılıçdaroğlu Adalet Bakanlığı'ndan randevu istemedi. Eğer randevu istemiş olsaydı kendisine randevu verirdim. Randevusuz geldiği halde görüşmek isteseydi, kendisiyle yine görüşürdüm.
- Sayın Kılıçdaroğlu,Adalet Bakanı ile görüşme yerine basın açıklaması ile yetindi. Canı sağ olsun. Biz, memleketimizin her meselesini Türkiye’nin ikinci büyük partisinin Genel Başkanıyla her daim görüşmeye ve konuşmaya hazırız.
Sayın Kılıçdaroğlu,Adalet Bakanı ile görüşme yerine basın açıklaması ile yetindi.— Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) December 12, 2022
Canı sağ olsun.
Biz, memleketimizin her meselesini Türkiye’nin ikinci büyük partisinin Genel Başkanıyla her daim görüşmeye ve konuşmaya hazırız.
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