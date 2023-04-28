İYİ Partili Poyraz'dan seçime 'darbe' diyen Soylu'ya 'Davutoğlu' göndermesi: 'Sen bu darbe işlerinin üstadısın'

14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimler için “siyasi darbe girişimi” ifadelerini kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sosyal medyadan yanıt veren İYİ Parti Genel Sekreteri ve Antalya Milletvekili Adayı Uğur Poyraz, “Milleti bölmek dışında fonksiyon icra edemeyen bir bakan olarak anılacaksın. Sen bu darbe işlerinin üstadısın. Eline kimse su dökemez” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.04.2023 - 16:19
İYİ Partili Poyraz'dan seçime 'darbe' diyen Soylu'ya 'Davutoğlu' göndermesi: 'Sen bu darbe işlerinin üstadısın'
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İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Süleyman Soylu, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri konusunda, "15 Temmuz, fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs 2023, Türkiye'yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların her birini bir araya getirerek oluşturabilecek siyasi darbe girişimidir" demişti.

"Bunu ben söylemedim. Bunu bugün Amerika'nın başındaki zat yıllar önce söyledi" diyen Soylu "Yıllar önce denedikleri bütün yöntemler berhava olunca ancak böyle bir yöntemle Türkiye'yi ele geçirebileceklerini ifade ettiler" sözlerini kullanmıştı.

"SEN BU DARBE İŞLERİNİN ÜSTADISIN"

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Antalya Milletvekili Adayı Uğur Poyraz, Soylu’nun söz konusu ifadelerine Twitter hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.  

Poyraz, Soylu’nun sözlerini alıntılayarak yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

“14 Mayıs 2023 Anayasamız gereği 5 yılda bir yapılması gereken seçimlere ilişkin bizzat seni atayan CB tarafından belirlenmiş seçim tarihidir. Milleti bölmek dışında fonksiyon icra edemeyen bir bakan olarak anılacaksın. Ülkenin seçilmiş Başbakanı ve Ak Parti Genel Başkanı olduğu dönemde Ahmet Davutoğlu’nun siyasi darbe ile görev tesliminin mimarı olarak sen bu darbe işlerinin üstadısın. Eline kimse su dökemez.”


İyi Parti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Süleyman Soylu Uğur Poyraz

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