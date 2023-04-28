Şahan Gökbakar Süleyman Soylu'nun o sözlerini tiye aldı: 'Meğer batının darbe planıymış...'

Yayınlanma: 28.04.2023 - 14:42

Güncelleme: 28.04.2023 - 15:52

İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Süleyman Soylu, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri konusunda, "15 Temmuz, fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs 2023, Türkiye'yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların her birini bir araya getirerek oluşturabilecek siyasi darbe girişimidir" demişti.

"Bunu ben söylemedim. Bunu bugün Amerika'nın başındaki zat yıllar önce söyledi" diyen Soylu "Yıllar önce denedikleri bütün yöntemler berhava olunca ancak böyle bir yöntemle Türkiye'yi ele geçirebileceklerini ifade ettiler" sözlerini kullanmıştı.

Soylu'nun bu açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Ünlü komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar da söz konusu açıklamaları Twitter'dan alıntılayarak Soylu'yu tiye aldı.

"BİZ DE OY FALAN VERECEKTİK..."

Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Seçim diye biliyorduk ama darbemiymiş 14 Mayıs...Ooovvv... Bunu buradan açıkladığınız çok iyi oldu. Gerçekten biz de demokratik bir seçim diye oy falan verecektik. Meğer batının darbe planıymış. Allah yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.