İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun BAE ziyaretinin arka planı: Mustafa Çalışkan ayrıntısı

30 Kasım 2022 Çarşamba, 12:39

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün hakkında yakalama kararı bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker’in kaldığı Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti.

Soylu, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Al Nahyan ile görüştü. Heyetler arası görüşmede, Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu da hazır bulundu.

"ARALARININ AÇIK OLDUĞU BİLİNİYOR"

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre; uzun yıllardır eski İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile İçişleri Bakanı Soylu’nun arasının açık olduğu biliniyor. Ekim 2017’de Süleyman Soylu’nun oğlunun içinde bulunduğu otomobil, İstanbul’da Yunus ekipleri tarafından durdurularak aranmış, iddiaya göre Soylu’nun aradığı İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan ise telefonlara çıkmamıştı. Ayrıca makamında intihar eden Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan’ın ölümüyle ilgili soruşturmada Süleyman Soylu’nun adı geçiyordu. Süreç ilerlerken Mustafa Çalışkan İstanbul’dan pasif göreve çekildi.

PEKER'E KORUMA POLİSİ İDDİASI

Organize Suç Örgütü lideri Sedat Peker’in video çekmeye başlamasıyla da Soylu katıldığı bir televizyon kanalında Sedat Peker’e koruma polisini Mustafa Çalışkan’ın verdiğini iddia etti. Mustafa Çalışkan ise o dönem yaptığı açıklamada Soylu’nun açıklamalarından toplumun rahatsız olduğunu belirtti. İkili arasındaki gerilim böylelikle ayyuka çıktı.

Soylu’nun bu gerginlikten kaynaklı Mustafa Çalışkan’ı ilgili olduğu birimle ilgili toplantılara dahi çağırılmadığı uzun süredir kulislerde konuşuluyordu. Çalışkan’ın BAE’ye İnterpol Dairesi’nden sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan yerine TEM’den sorumlu olduğu öğrenilen Resul Holoğlu ile gitmesi bu iddiaları güçlendirdi. Ayrıca Interpol’ün Başkanı olarak BAE’li General Ahmed Nasır el Reisi olduğu halde Mustafa Çalışkan’ın bu geziden dışlanması bu olayı daha dikkat çekici hale getirdi.

Ayrıca Resul Holoğlu’nun adı Sedat Peker’in videolarında da geçiyordu. Peker, Sezgin Baran Korkmaz'ın Bakan Soylu'nun uyarısı ile ülkeden ayrıldığını iddia ederek, "5 Aralık Resul Holoğlu, Organize Suçlardan Sorumlu Emniyet Müdür yardımcısı telefon açıyor Korkmaz'a. Bu adamı arıyor, İçişleri Bakanlığı'na çağırıyor. Saat 10.30, 12.30 çıkış. Sezgin Baran Korkmaz 45 milyon dolar bir iş adamından alacağı var. Süleyman buna 'Senin hakkında tahkikat yapıldı, yurtdışına çık. Yukarının haberi var, bu parayı da sil, sorun çıkacak' diyor. Sezgin Baran Korkmaz, 6 Aralık'ta yurtdışına gidiyor" demişti.