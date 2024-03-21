İçişleri Bakanı Yerlikaya AKP için sahaya indi: 'Murat Kurum'u başkan yapmaya hazır mıyız?'

Yayınlanma: 21.03.2024 - 18:56

Güncelleme: 21.03.2024 - 19:23

1 Mart 2024 tarihinde Eyüpsultan Belediyesi tarafından Nişanca Mahallesi’nde yapımı tamamlanan ‘Manzaram Eyüpsultan Seyir Terası’ açılışı töreninde “31 Mart akşamı inşallah ilçede ilk sayımda Deniz Köken Başkanımız hemen akabinde büyükşehir eminliğine Murat Kurum Başkanımızı iftiharla seçiyor muyuz? Artık seçime 30 gün kaldı. 91 eser çok önemli. Ben buna yüzde 10 diyorum” diyerek AKP'li adaylara destek isteyen seçim güvenliğinden sorumlu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,Bugün (21 Mart) Silivri'de sahaya inmiş daha önce de Iğdır, Pendik ve Sancaktepe adayları ile gerçekleştirdiği ziyaretlerini sosyal medya hesabından yayınlayarak 'Türkiye Yüzyılı’nı birlikte inşa ediyoruz' notunu kaydetmişti.

'MURAT KURUM'U BAŞKAN YAPMAYA HAZIR MIYIZ?'

Son olarak Yerlikaya, AKP'nin Ümraniye Seçim Koordinasyon Merkezi'nde Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve diğer yetkililerle bir araya geldi.Alemdağ Caddesi'nde esnaf ziyareti sırasında yurttaşlara seslenen Yerlikaya, AKP' nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum için oy isteğini yineledi.

Yerlikaya, "Allah'ın izniyle 31 Mart akşamı İstanbul'da tekrar gerçek belediyecilik doğacak, biz buna inanıyoruz." diyerek, "İstanbul Büyükşehir'de Murat Kurum başkanımızın İstanbul'un tüm hemşehrilerini kucaklayacağına, kuşatacağına, hiçbir ayrımcılık yapmayacağına yürekten inanıyoruz çünkü liderimizden öğrendiğimiz gerçek belediyecilik ve gerçek hadimlik bu. Sandıklardan Büyükşehir için Murat Kurum başkanı gerçek belediyeciliğin başkanı yapmaya var mıyız?" açıklamasında bulundu.