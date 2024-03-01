Parti devletinin fotoğrafı: AKP'nin adayı, Vali, Jandarma komutanı aynı karede

AKP'nin İdil Belediye Başkan Adayı İkbalhan Haznedar, Şırnak Valisi Cevdet Atay ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, esnaf ziyaretinde aynı karede yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.03.2024 - 14:36
Parti devletinin fotoğrafı: AKP'nin adayı, Vali, Jandarma komutanı aynı karede
Abone Ol google-news

Yerel seçimler yaklaşırken, adayların saha çalışmaları sürüyor. AKP'nin Şırnak İdil Belediye Başkan Adayı İkbalhan Haznedar'ın, Şırnak Valiliği'nin resmi hesabındaki fotoğrafı dikkat çekti. Esnaf ziyaretinde bulunulduğu belirtilen fotoğrafta Haznedar'ın yanında , Şırnak Valisi Cevdet Atay ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut da görüldü. 

Tepki çeken görüntüler 'Parti devletinin fotoğrafı' eleştirilerine neden olurken, Vali Atay'ın ise AKP'li adayı 'desteklediği' tartışmasını yarattı.

2019 seçimlerinin ardından Şırnak'ın HDP'li İdil Belediye Başkanı Songül Erden görevden alınarak, yerine İdil Kaymakamı Zafer Sağ kayyum olarak atanmıştı. 


İdil haberleri Şırnak haberleri Şırnak Valiliği haberleri Cevdet Atay haberleri Tümgeneral Murat Bulut haberleri AKP haberleri İkbalhan Haznedar haberleri

İlgili Haberler

CHP’li Karakoz: AKP 1 yılda emeklinin sofrasından 233 pide eksiltti

CHP’li Karakoz: AKP 1 yılda emeklinin sofrasından 233 pide eksiltti
MEB'e 'tarikatlarla sözleşme' eleştirisi yapan Eskinazi, AKP'nin hedefinde: 'Dinozorlaşmış ahlaksızlar...'

MEB'e 'tarikatlarla sözleşme' eleştirisi yapan Eskinazi, AKP'nin hedefinde: 'Dinozorlaşmış ahlaksızlar...'
CHP’li Taşkent, Sakarya’daki doğalgaz projesinin gerçeklerini TBMM’de gözler önüne serdi: 'Proje AKP’nin reklamına dönüştü'

CHP’li Taşkent, Sakarya’daki doğalgaz projesinin gerçeklerini TBMM’de gözler önüne serdi: 'Proje AKP’nin reklamına dönüştü'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İmamoğlu, Bulgur Palas açılışında İngilizce konuştu: 'Would you like to drink something?'

İmamoğlu, Bulgur Palas açılışında İngilizce konuştu: 'Would you like to drink something?'
Günlük burç yorumları: 2 Mart 2024 Cumartesi Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 2 Mart 2024 Cumartesi Yay burcu yorumu
Ali İhsan Varol dolandırıldı: 'Yerinde yeller esiyor'

Ali İhsan Varol dolandırıldı: 'Yerinde yeller esiyor'
Günlük burç yorumları: 2 Mart 2024 Cumartesi Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 2 Mart 2024 Cumartesi Terazi burcu yorumu
Murat Kurum'dan yeni gaf: 'Ya kentsel dönüşümü seçeceğiz ya da risksiz evlerde güvensiz bir yaşamı seçeceğiz'

Murat Kurum'dan yeni gaf: 'Ya kentsel dönüşümü seçeceğiz ya da risksiz evlerde güvensiz bir yaşamı seçeceğiz'
Günlük burç yorumları: 2 Mart 2024 Cumartesi Aslan burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 2 Mart 2024 Cumartesi Aslan burcu yorumu
Erdoğan'dan talimat: Herkes Murat Kurum için çalışacak

Erdoğan'dan talimat: Herkes Murat Kurum için çalışacak
Günlük burç yorumları: 2 Mart 2024 Cumartesi Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 2 Mart 2024 Cumartesi Oğlak burcu yorumu