Parti devletinin fotoğrafı: AKP'nin adayı, Vali, Jandarma komutanı aynı karede
AKP'nin İdil Belediye Başkan Adayı İkbalhan Haznedar, Şırnak Valisi Cevdet Atay ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, esnaf ziyaretinde aynı karede yer aldı.
Yerel seçimler yaklaşırken, adayların saha çalışmaları sürüyor. AKP'nin Şırnak İdil Belediye Başkan Adayı İkbalhan Haznedar'ın, Şırnak Valiliği'nin resmi hesabındaki fotoğrafı dikkat çekti. Esnaf ziyaretinde bulunulduğu belirtilen fotoğrafta Haznedar'ın yanında , Şırnak Valisi Cevdet Atay ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut da görüldü.
Tepki çeken görüntüler 'Parti devletinin fotoğrafı' eleştirilerine neden olurken, Vali Atay'ın ise AKP'li adayı 'desteklediği' tartışmasını yarattı.
2019 seçimlerinin ardından Şırnak'ın HDP'li İdil Belediye Başkanı Songül Erden görevden alınarak, yerine İdil Kaymakamı Zafer Sağ kayyum olarak atanmıştı.
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