Canlı yayında Süleyman Soylu'nun kafasına Türk bayrağı düştü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kafasına, Diyarbakır'da katıldığı bir canlı yayında Türk bayrağı düştü.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da yerel kanalların ortak yayınına katıldı.
Aksu TV'nin Anadolu Soruyor adlı programında soruları yanıtlayan Soylu'nun canlı yayında kafasına Türk bayrağı devrildi.
Ekipten iki kişi düşen bayrağı yeniden kaldırdı. Soylu cümlesine kaldığı yerden devam etti.
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