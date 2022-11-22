İçişleri Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde yaşananlar Ulaştırma Bakanlığı'na da yansıdı

22 Kasım 2022 Salı, 04:00

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerine, İçişleri Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde yaşanan tartışmalar damga vurdu.

CHP’li Bülent Kuşoğlu, cuma günkü İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerinde Bakan Süleyman Soylu’nun söylemlerine tepki göstererek “Cuma günü bütçe görüşmeleri bütçe görüşmesi olmaktan çıktı. Millet iradesi dikkate alınmadı. Bizlere hakaret edildiği bir rezalet, vahim bir olaya dönüştü” dedi. AKP’li Salih Cora’nın araya girmesi üzerine CHP’li Cavit Arı “Terbiyesizlik yapma, dinle” demesi üzerine AKP ile CHP arasında “Terbiyesiz sensin” dedi. Kuşoğlu, “Cuma günkü olayın gerekçesi neydi? Uyuşturucu gelirleriyle cari açık ilişkisinin kurulmasıydı. 28 milyar doların üzerinde bir net hata ve noksan var, 60 milyara yakın yılsonu itibarıyla...” dedi. Komisyon başkanı Cevdet Yılmaz, Kuşoğlu’nu “görüşmelerin içeriğine girmemesi” yönünde uyardı.

Ulaştırma Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerine ilişkin, “Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Standartlı Demir Yolu Hattı, Ankara-İzmir Yüksek Standartlı Tren Hattı yapımı gibi dokuz ihaleyle ilgili bilgilere ulaşılamadığına dair Sayıştay’ın raporlarını da anımsatan Arı, “Neyi gizlemeye çalışıyorsunuz” diye sordu.