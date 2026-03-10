İçişleri'nde yeni dönem: 'Operasyon' haberleri geride kaldı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.03.2026 13:13:00
İçişleri Bakanlığı'nda Mustafa Çiftçi'nin dönemiyle birlikte güne operasyon haberleriyle başlanmayacağı ve 'suç skoru' paylaşımlarının sınırlandırılacağı belirtildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Mustafa Çiftçi'nin güvenlik politikaları ve kamuoyuna yönelik iletişim stratejisinde bazı değişiklikler yapılacağı ifade edildi.

İktidara yakın gazeteci Hande Fırat'ın aktardığına göre, yeni dönemde İçişleri Bakanlığı'nın operasyonlara ilişkin duyuru ve bilgilendirme yöntemlerinde öncekinden farklı bir yaklaşım izlenecek.

Çiftçi'nin bakanlığın güvenlik konularını kamuoyuna aktarırken kullandığı dil ve üslupta "daha sakin ve dengeli bir yaklaşım"ın benimseneceği değerlendirildi.

ÖNEMLİ OLAYLAR DIŞINDA DUYURU OLMAYACAK

Yeni dönemde bakanlığın sosyal medya ve kamuoyu bilgilendirmesinde operasyon haberlerinin sunumuna ilişkin farklı bir yöntem izlenecek. Buna göre, her gün düzenli şekilde operasyon sonuçlarının paylaşılması uygulamasına son verilmesi planlanıyor. Yetkililer, çok önemli olaylar dışında operasyon duyurularının daha sınırlı biçimde yapılacağını belirtiyor.

Önceki dönemde İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarında yer alan ve operasyon sonuçlarını sayısal verilerle özetleyen "suç skoru" paylaşımlarının da yeni dönemde rutin olarak yapılmayacağı ifade ediliyor.

