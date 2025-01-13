İddia: Erdoğan'ın 'transfer teklifi' yaptığı CHP'li belediye başkanı ortaya çıktı

Yayınlanma: 13.01.2025 - 16:02

Güncelleme: 13.01.2025 - 16:05

Beşiktaş Belediyesi'ne düzenlenen operasyon ve Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınması ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, parti genel merkezinde ortak açıklama yaptı.

ÖZEL "İLK KEZ AÇIKLIYORUM" DİYEREK ANLATMIŞTI

O açıklama sırasında Özgür Özel "İlk kez açıklıyorum" diyerek siyaset kulislerine bomba gibi düşen bir transfer teklifini duyurdu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li bir ilçe belediye başkanına transfer teklifi yaptığını açıkladı.

O belediye başkanının kim olduğuna ilişkin tahminler sürerken; CHP kulislerinden CHP'li Adana Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın adı öne çıktı.

Haber240'ın haberine göre; Erdoğan, Demirçalı'yı Saray'a davet etti ve partisine katılmasını istedi.

Demirçalı 31 Mart'ta yüzde 40,70 oyla seçimi kazanmış; en yakın rakibi AKP'li Halil Nacar yüzde 38 oy almıştı.

"BENİM BAŞKANIMA TRANSFER TEKLİF ETTİ"

Özel o teklifi şöyle anlatmıştı:

"Kaybettiğine çıldırdığı bir ilçenin belediye başkanı beni aradı; 'Benim ile Sayın Cumhurbaşkanı görüşme yapacakmış ne dersiniz?' dedi. 'Gidin, dönüşte görüşürüz' dedim. 'Sen başarılısın, o ilçeyi nasıl aldın, şubat ayında kongrem var bize katılır mısın?' demeler... 'Senin önünü açarım, tertemiz adamsın ondan çağırıyorum ama bir leke çalarlar' diye tehdit yapmalar. Yakışıyor mu ya! Orada onu yapan, burada bunu yaptırıyor. İşte size tükenmişliğin resmi; Recep Tayyip Erdoğan!"