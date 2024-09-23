İddia: Meral Akşener yeniden İstanbul'a taşınmaya karar verdi
Geçen yıl Ankara'ya taşınan İYİ Parti Eski Genel Başkanı Meral Akşener, iddiaya göre yeniden İstanbul'a taşınmaya karar verdi.
İYİ Parti Eski Genel Başkanı Meral Akşener, geçen yıl temmuz ayında İstanbul'dan başkent Ankara'ya taşınmıştı.
Çalışmalarına Ankara'da devam eden Akşener, Üsküdar Beylerbeyi'ndeki evini de kiraya vermişti.
Habertürk'te yer alan habere göre Bilkent'te kiraladığı evde kalan Meral Akşener'in yaklaşık 15 ay sonra tekrar İstanbul'a dönme kararı aldığı iddia edildi.
Eski İYİ Parti genel başkanının bu kez Beylerbeyi değil Acıbadem'de yer alan bir sitede yaşayacağı ve çalışmalarını oradan sürdüreceği öne sürüldü.
Etiketler: #Meral Akşener
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