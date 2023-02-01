İETT'de yönetimsel değişiklik: Bilgili emekli oluyor, idare Gökce'ye geçiyor

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 13:28

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 13:36

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) yönetiminde değişikliğe gidildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 28 Şubat 2023 tarihi itibariyla emekli olacak mevcut İETT Genel Müdürü Alper Bilgili'nin 1 Mart itibarıyla İBB Genel Sekreterlik Danışmanı olarak görev yapacağını duyurdu.

İmamoğlu, bununla birlikte İETT Genel Müdürlüğü'nün artık İstanbul Ulaşım Koordinasyon Grubu'nda yer alacağını ve buna bağlı olarak İETT yönetiminin de İstanbul Ulaşım Koordinasyon Grubuna liderlik eden İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce'nin sorumluluğunda olacağını bildirdi.

İmamoğlu'nun açıklaması şöyle:

"12 Haziran 2020 tarihinden itibaren İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Sayın Hüseyin Alper Bilgili 28 Şubat 2023 tarihi itibariyla emekli olacaktır.

Sayın Bilgili bu süre zarfında İstanbul'umuza hizmet kapsamında İETT'nin kurumsal ve teknik gelişimi alanlarında, çok zorlu bir dönemde, Halk Otobüsleri dönüşümü, Garajlar İşlettirme Modelinin iptali, yeni Metrobüs alımı gibi çok değerli çalışmalara liderlik etmişltir. Bu değerli hizmetler için teşekküğr ediyorum. Sayın Bilgili, 1 Mart 2023 tarihinden itibaren, İBB Genel Sekreterlik Danışmanı olarak bizlere destek vermeye devam edecektir.

Bu değişiklikle birlikte, Yönetişim Modelimizde, bugüne kadar, İştirakler İcra Grubu içerisinde temsil edilen İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün, güncel işbirliği alanlarının İBB ile çok daha fazla olması nedeniyle bundan böyle İBB İcra Grubunda yer almasına ve halen İstanbul Ulaşım Koordinasyon Grubumuzun liderliğini de yürüten İBB Genel Sekreter Yardımcımız Sayın Dr. Buğra Gökce'nin aynı zamanda İETT ekibimize de liderlik etmesine karar verilmiştir. İlgili onay süreçleri devam ederken Şubat ayı boyunca Alper Bey ve Buğra Bey sağlıklı iş devri konusunda birlikte çalışacaklardır.

Bu vesile ile Sayın Gökce'ye de yeni sorumluluk alanında başarılar dilerim."

BUĞRA GÖKCE KİMDİR?

Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden 1995 yılında mezun olan Buğra Gökce, 2000'de aynı üniversitede yüksek lisansını, 2007 yılında Japonya Hükümeti'nin verdiği burs ile Japonya'nın kentlerinde planlama ve kentsel ulaşım yatırımları konusunda lisansüstü eğitim aldı. Gökce, 2008 yılında da ODTÜ Şehir Planlama Anabilim Dalı'nda doktorasını tamamladı.

2002'den itibaren TMMOB Şehir Plancıları Odası'nın çeşitli kademelerinde yöneticilik görevlerinde bulunan Gökce, 2006-2007 yıllarında ise Şehir Plancıları Odası'nın Genel Başkanlığını yürüttü.

2005-2014 yıllarında ODTÜ ve Gazi Üniversitelerinde yarı zamanlı öğretim görevliliği yapan Gokce, 2008'de İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Üyeliğine tayin oldu. 2009-2010 yıllarında İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu başkanlığını üstlendi.

1996'da Ankara Büyükşehir Belediyesi imar dairesinde kamu görevine başlayan Gökce, 2009 yerel seçimleri sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Çankaya Belediyesi'ne geçişi onaylanmadığından memuriyetten istifa edip Çankaya Belediyesi'nde görev yapmaya başladı. Gökce, 2010-14 yıllarında Çankaya Belediyesi yatırımlardan sorumlu başkan yardımcılığı görevini yürütmüştü.

2014 yerel seçimleri sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde fen işleri daire başkanı olarak göreve başlayamn Gökce, Ekim 2014'te ise genel sekreter yardımcılığı görevine atandı. Eylül 2016'da İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine vekaleten atanan Gökce, Mart 2017'de ise asaleten bu göreve getirildi.

Mayıs 2022'ye dek İzmir Büyükşehir Belediyesi genel sekreteri olarak görev yağan Gökce, Haziran 2022 tarihi itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı oldu.