İftar programında 'ateist damat' sorusu: Evlerinde yemek yemem helal mi?

25 Nisan 2022 Pazartesi, 13:29

Kanal 7'de yayınlanan "Necmettin Nursaçan'la İftar Saati" programında, canlı yayında telefonla bağlanan bir kadının sorusu ilgi çekti.

İlahiyatçı Necmettin Nursaçan'ın dini soruları yanıtladığı programda, ismini vermek istemeyen kadın izleyici "Benim damadım dindardı, sonradan ateist oldu. Bunun evine gidip de yemek yiyesim gelmiyor. Kızımı çok ve torunlarımı da çok seviyorum. Onlara birşeye olacak diye korkuyorum. Kızım da ona uyuyor. Evinde yemek yemem helal mi?" diye sordu.

Nursaçan'ın soruya yanıtında ise "Bizim milletin içinden katili çıkar, cahili çıkar, sarhoşu çıkar ama kafiri çıkmaz. Bunun böyle olmasını kabullenemiyorum. İnşallah bu oğlumuz bir dalgınlığın, sarhoşluğun içerisindedir" ifadelerini kullandı.

Kadına kızının müslüman olması nedeniyle ikram edilen yemeklerden yemeye devam etmesinde mahzur olmadığını söyleyen Nursaçan, damatla ilgili ise "Bu oğlan çamur deryasına düşmüş. Kızımız da çamura batmak üzere. Kızımız battıktan sonra torunlar da batacak. Çok büyük bir tehlike" dedi.

Nursaçan, "Ömrünü din tahsiline vermiş insanlarımız var. Ne yapıp yapıp ikna edip onlara götürmenin çaresini bulmalı. Bu oğlumuz sapık arkadaşlarının etkisinde kaldı ya da inançsız insanların yazdıkları eserleri okudu. Yoksa bu milletin sinesinden böylesi çıkmaz" diye devam etti.

Nursaçan sunucunun araya girip "Bu çiftin dini nikahları devam ediyor mu?" sorusu üzerine de "Dini nikahları da devam etmez. Evliliklerinin devamı da uygun olmaz" yanıtı verdi.