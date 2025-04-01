İhraç edilen 5 teğmenden daha geri dönüş davası

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyen 5 teğmen daha ihraç kararın iptali için dava açtı.

İhraç edilen 5 teğmenden daha geri dönüş davası
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.04.2025 - 15:18

30 Ağustos'taki Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyen ve TSK'den ihraç edilen 5 teğmen yürütmenin iptalini istedi ve TSK'ya geri dönüş talebinde bulundu.

NTV'nin haberine göre; Başvuru dilekçesinde, ihraç edilen teğmenlerin yaptıkları davranışın bir disiplinsizlik olmadığı söylendi.

Ebru Eroğlu ve İzzet Talip Akarsu'dan önce ihraç edilen Serhat Dündar, Batuhan Gazi Kılıç ve Deniz Demirtaş da iptal başvurusunda bulunmuştu.


Etiketler: #Teğmenler #TSK

İlgili Haberler

CHP'den 'kriz yönetilemedi' tepkisi: Teğmenlere sahip çıkan bir general daha istifa etti!

CHP'den 'kriz yönetilemedi' tepkisi: Teğmenlere sahip çıkan bir general daha istifa etti!
Teğmenlerin ihracına şerh koymuştu: MSB kaynakları Korgeneral'in istifasını doğruladı

Teğmenlerin ihracına şerh koymuştu: MSB kaynakları Korgeneral'in istifasını doğruladı
Teğmenlerin ihracına şerh koymuştu: Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı korgeneral emekliliğini istedi!

Teğmenlerin ihracına şerh koymuştu: Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı korgeneral emekliliğini istedi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler