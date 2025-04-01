İhraç edilen 5 teğmenden daha geri dönüş davası
Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyen 5 teğmen daha ihraç kararın iptali için dava açtı.
30 Ağustos'taki Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyen ve TSK'den ihraç edilen 5 teğmen yürütmenin iptalini istedi ve TSK'ya geri dönüş talebinde bulundu.
NTV'nin haberine göre; Başvuru dilekçesinde, ihraç edilen teğmenlerin yaptıkları davranışın bir disiplinsizlik olmadığı söylendi.
Ebru Eroğlu ve İzzet Talip Akarsu'dan önce ihraç edilen Serhat Dündar, Batuhan Gazi Kılıç ve Deniz Demirtaş da iptal başvurusunda bulunmuştu.
Etiketler: #Teğmenler #TSK
En Çok Okunan Haberler
-
- Ferhat Göçer: 'Yetkilileri defalarca uyardım'
- DBL Entertainment'in sahibinden 'zorunlu' açıklama!
- Trevor Noah'ın gösterisi iptal edildi
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Kurultay' sorusuna yanıt
- Bahçeli'den dikkat çeken 'Volkan Konak' paylaşımı
- CHP'den tepki gecikmedi!
- Cemal Enginyurt, o müftüye demediğini bırakmadı!
- Sevda Türküsev'in 'İmamoğlu' paylaşımı dalga konusu oldu
- Eşinin tabut başındaki sözleri yürek yaktı!
- 'Seçim yapma vakti gelmiştir'