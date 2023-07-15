Konyaaltı Belediye Başkanı'ndan Tanju Özcan'a sert sözler

Yayınlanma: 15.07.2023 - 16:28

Güncelleme: 15.07.2023 - 16:29

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, kendisini Bolu Beyi’ne isyan eden Köroğlu’na benzeten ve Ankara’ya yaptığı yürüyüşün ardından CHP Genel Merkezi önünde koltuk fırlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a tepki gösterdi.

"OLSA OLSA BOLU BEYİ'NİN YAMAĞI OLUNUR"

Konyaaltı Belediyesi’nin UNESCO 2023 Âşık Veysel Yılı kapsamında düzenlediği etkinlikte açılış konuşması yapan Esen, Özcan’ı isim vermeden eleştirerek "Kendini Köroğlu ilan eden, ‘Bolu Beyi ile mücadele ediyorum’ diyen ‘sahte Köroğlu’lara’ karşı sizler her zaman dimdik ayakta olmalısınız. Köroğlu olmak öyle herkesin harcı değil. ‘Ben Köroğlu’yum’ diyerek Köroğlu olunmaz. Olsa olsa Bolu Beyi’nin yamağı olunur, başka da bir şey olmaz sizden" diyerek tepki gösterdi.