İhraç kararları CHP'li vekillere ulaştı: Mutlan yönetimi Ali Mahir Başarır'a 'itiraz hakkı' vermedi!

Mahkemenin 'mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, 9 milletvekilinin partiden ihracına karar verdi.

Kararın geçersiz olduğuna yönelik tartışmalar sürerken, vekiller atanan butlan yönetiminden ihraçlarına dair kararı tebliğ aldı.

Ancak söz konusu ihraç kararlarında; CHP'li Ali Mahir Başarır'a 'itiraz' hakkının tanınmadığı, Veli Ağbaba'ya ise 3 günlük bir itiraz hakkın tanındığı görüldü.

"ARKADAŞLARIMA DARBE, BANA ÖZEL DARBE"

Başarır, kendisi için Kılıçdaroğlu yönetiminin 'özel bir karar' aldığını ve 'itiraz hakkı' tanınmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarıma darbe, bana özel darbe! İtiraz hakkı bile vermemişler."

AĞBABA'YA İTİRAZ İÇİN 3 GÜN SÜRE!

Hakkındaki karara sadece üç gün içinde itiraz edebilecek olan Ağbaba ise, şu paylaşımı yaptı:

"1986 Gençlik Kolları, 1994 Belediye Meclis Üyeliği, 1995 İl Saymanlığı, 1998- 2002 Malatya İl Başkanlığı, 2002 Milletvekili Adaylığı, 2003-2005 Yüksek Disiplin Kurulu Üyeliği, 2004 Seçim Komitesi Başkanlığı, 2007 Milletvekilliği Aday Adaylığı, 2010-2011 Malatya İl Başkanlığı, Malatya Milletvekilliği...

Gençliğimden itibaren tüm hayatımı partime ve Malatya’ya adadım. Hiçbir zaman birilerinin değil, halkın sesi oldum. Bizim suçumuz ne?

47 yıl aradan sonra Cumhuriyet Halk Partisi’ni Türkiye’nin yeniden birinci partisi yapmak mı? 38. Olağan Kurultay’da milletin, sokağın ve değişim isteyen milyonların sesine kulak vererek “Artık değişim zamanı” demek mi? Eğer suçumuz buysa, evet… Biz bu suçun failiyiz."