İhracı için düğmeye basılan AKP'li yöneticiden zehir zemberek sözler

13 Eylül 2022 Salı, 13:29

AKP Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısı Yasin Fırat Çiftçi'nin partiden ihraç edildiği ileri sürülmüştü. Çiftçi konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu iddiayı yalanlayarak "Şahsımla alakalı bazı haber sitelerinde AK Partiden ihraç edildi haberleri asılsız ve yalandır … Gerekli açıklama ve detayları ayrıntısıyla belgeleriyle kamuoyuyla paylaşacağım" ifadelerini kullandı.

Daha sonra yerel gazeteci Mehmet Yetim'e konuşan Yasin Fırat Çiftçi, "İl Başkanlığının keyfe keder uygulaması yüzünden 3 defa üst üste toplantıya katılamadığımızı beyan etmişler. Ve bu yüzden bizleri parti il yönetiminden ihraç etmek için İl Disiplin Kurulu'na sevk ettiklerini duyduk" açıklaması yaptı.

"GANİMETİ BÖLÜŞEMEYİNCE BİRBİRİNE DÜŞTÜLER"

Çiftçi, bugün de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda isim vermeden çarpıcı ifadeler kullandı. Çiftçi paylaşımında, şöyle yazdı:

"Siyaset sabır ve sebat İşidir. Şahısları kullanarak Ali Cengiz oyunları ile yapacağınız siyaset bir ihale, bir petrol ruhsatı rantı ile gider duvara toslar.

Toplumdaki itibarınız da dağ gibi borçlarınız kadar olur. Çalarak çırparak bir yere varamazsınız."

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da AKP'li Çiftçi'nin bu paylaşımını alıntılayıp "Şanlıurfa’da Ak Partili yöneticiler söz konusu menfaatleri ve elde ettikleri ganimet olunca ve bölüşemeyince bireysel çıkar nedeniyle birbirlerine düştüler" yorumunda bulundu.



Öte yandan Yasin Fırat Çiftçi'nin sosyal medya hesaplarında artık AKP Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısı kimliğini kullanmadığı görüldü.