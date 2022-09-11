Halk TV'de sürpriz ayrılık: Gökmen Karadağ istifa etti
Halk TV'de sürpriz bir ayrılık yaşandı. Kanalda yaklaşık 5 yıldır görev alan "Açıkça" adlı programının sunucusu Gökmen Karadağ, Halk TV ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Halk TV'de yayınlanan 'Açıkça' programının sunucusu Gökmen Karadağ istifa ettiğini duyurdu.
Twitter hesabından açıklama yapan Karadağ, "Hoşça kal Halk TV ve teşekkürler. 5 yıllık bir ekran ayrılığından sonra müthiş bir dönüş yaşadım. Ancak buraya kadar sürdü. Bu ayrılık kanalın değil benim inisiyatifimdir. Tüm izleyenlere, yoldaşlık edenlere sonsuz teşekkürlerimle… Pazar Açıkça’da son kez buluşmak dileğiyle…" dedi.
Hoşça kal Halk TV ve teşekkürler. 5 yıllık bir ekran ayrılığından sonra müthiş bir dönüş yaşadım. Ancak buraya kadar sürdü. Bu ayrılık kanalın değil benim inisiyatifimdir. Tüm izleyenlere, yoldaşlık edenlere sonsuz teşekkürlerimle… Pazar Açıkça’da son kez buluşmak dileğiyle…— gökmen karadağ (@haberaktif) September 10, 2022
Karadağ, Haziran ayında canlı yayında rahatsızlanmıştı.
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