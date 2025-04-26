İhsan Yılmaz kimdir? İBB Etüd ve Proje Daire Başkanı İhsan Yılmaz neden gözaltına alındı?

Yayınlanma: 26.04.2025 - 13:08

Güncelleme: 26.04.2025 - 13:08

İhsan Yılmaz gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan ikinci soruşturma kapsamında 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 47 kişi gözaltına alındı.

İHSAN YILMAZ KİMDİR?

1962 doğumlu olan İhsan Yılmaz 1987 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden, 2014 yılında ise Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1990 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Planlama Müdürlüğünde şehir plancısı olarak göreve başladı. 1993-2000 yılları arasında Plan Yapım Bürosu Şefi olarak görev yaptı. 2000-2005 yıllarında Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı İmar Planlarında Danışman Şef olarak görev yaptıktan sonra Tarihi Yarımada Tipoloji Envanterinin yürütücülüğünü yaptı. 2006-2008 yılları arasında Avrupa Yakası Plan Yapımından sorumlu Müdür Yardımcılığında bulundu. 2008-2012 yılları arasında Şehir Planlama Müdürlüğünde İstanbul Çevre Düzeni Planından sorumlu Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2007-2009 yılları arasında İstanbul II No.lu Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu üyeliğinde bulundu. 2012-2013 yılları arasında Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğündeki görevinden sonra Üstyapı Projeler Müdürlüğünde göreve başladı. 2017-2019 yılları arasında Kurumsal Proje Yönetim Şube Müdürlüğü şehir plancısı görevinde bulunduktan sonra 10.10.2019 tarihinde yeniden Üstyapı Projeler Müdürlüğünde göreve başlamıştır. 04.11.2019 tarihinde Üstyapı Projeler Müdürü olarak atanmıştır. Yılmaz, 18.11.2019 tarihi itibariyle de Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı görevini vekaleten yürütmektedir.

İHSAN YILMAZ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında 53 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı.