Yayınlanma: 26.04.2025 - 13:04

Güncelleme: 26.04.2025 - 13:04

İBB Eski Emlak Yönetimi Daire Başkanı Ali Ayçiçek, bu sabah düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alındı. Peki, Ali Ayçiçek kimdir? İBB Eski Emlak Yönetimi Daire Başkanı Ali Ayçiçek neden gözaltına alındı?

ALİ AYÇİÇEK KİMDİR?

Ayçiçek, 1975 yılında Sivas Gürün'de doğdu 1993 yılında Sivas Cumhuriyet Lisesi'nden, 1999 yılında Bilkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu.

ALİ AYÇİÇEK'İN KARİYERİ

Ayçiçel, özel bir bankada bir süre Müfettiş Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra, 26.12.2001 tarihinde Teftiş Kurulu'na girmiştir. 09.02.2005 tarihinde Maliye Müfettişliğine, 03.02.2012 Başmüfettişliğe atanmıştır.2007-2014 yılları arasında İstanbul Defterdar Yardımcısı ve Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanı olarak görev yaptı. Aynı zamanda 2011-2014 yılları arasında özel bir üniversitede Turizm Ekonomisi ve Türk Vergi Hukuku dersleri vermiştir. 2014 yılında tekrar Müfettişliğe dönmüş, 24.01.2020 tarihinde istifa suretiyle memuriyetten ayrılmıştır. Temmuz 2020 ila Nisan 2022 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Emlak yönetimi Dairesi Başkanlığı görevi ve İBB Teftiş Kurulunda Müfettiş olarak görev yaptı.

ALİ AYÇİÇEK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında 53 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı.