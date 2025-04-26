CHP İstanbul İl Başkanı, İBB'ye yapılan ikinci operasyonda tarihe dikkat çekti!

Yayınlanma: 26.04.2025 - 13:00

Güncelleme: 26.04.2025 - 13:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bu sabah başlayan ikinci dalga operasyon üzerine CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik açıklamalarda bulundu. 19 Mart'ta İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere başlatılan operasyonların ardından Borsa İstanbul'da aşağı yönlü sert hareketler görülüp defalarca devre kesici uygulanırken Merkez Bankası'nın ise 50 milyar doların üzerinde satışla müdahalede bulunduğu görülmüştü.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ikinci dalga operasyonda da benzer durumlara karşın tarihin hafta sonu olduğunu öne sürerek şöyle konuştu:

"Operasyonu hafta sonuna denk getirmek zorunda kaldılar çünkü İmamoğlu'na yapılan operasyonun maliyeti büyük oldu.

Bu, yargıya siyasetin müdahalesinin en büyük somut göstergesidir."