Yayınlanma: 26.04.2025 - 12:55

Güncelleme: 26.04.2025 - 12:55

İBB Yazıişleri ve Kararlar Daire Başkanı Nurten Uğursoy, bu sabah düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alındı. Peki, Nurten Uğursoy kimdir? İBB Yazıişleri ve Kararlar Daire Başkanı Nurten Uğursoy neden gözaltına alındı?

NURTEN UĞURSOY KİMDİR?

Uğursoy, 1963 yılında Kastamonu-İnebolu’da doğdu. 1980 yılında İstanbul Nişantaşı Kız Lisesini bitirdi. 1982 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Daktilograf olarak göreve başladı. 1988 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi

NURTEN UĞURSOY'UN KARİYERİ

Nurten Uğursoy, 1989 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğünde Müfettiş Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 2009-2015 yılları arasında Gaziosmanpaşa Belediyesi, 2015-2019 yılları arasında Avcılar Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğü görevini yürüttü. 1997 yılından itibaren Belediyelerin farklı statülerdeki personel ve yöneticilerine mali ve idari konularda seminerler verdi. İlk olarak Müfettiş personele 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ve Sayıştay Kanunu ile ilgili seminer verdi. Marmara Belediyeler Birliği tarafından yayımlanan Belediyelerde Ayıklama-İmha Devir-Teslim İşlemleri konulu kitabı bulunmaktadır.

NURTEN UĞURSOY EVLİ Mİ?

Evli ve iki çocuk annesidir.

NURTEN UĞURSOY NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında 53 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı.