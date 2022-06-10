İKD'den çağrı var: 'Eşit, özgür, laik bir ülke için buluşuyoruz!'
İlerici Kadınlar Derneği, Özgürlük Parkı Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenecek etkinlik için "Sözümüzle, şarkılarımız türkülerimizle eşit, özgür, laik bir ülke mücadelemizi büyütmek için 12 Haziran Pazar Günü buluşuyoruz" diyerek çağrıda bulundu.
İlerici Kadınlar Derneği, “Eşit, özgür, Laik bir ülke için buluşuyoruz” çağrısıyla 12 Haziran Pazar günü Göztepe Özgürlük Parkı Açık Hava Tiyatrosu'nda etkinlik düzenliyor.
Yargıçlar Sendikası Başkanı Ayşe Sarısu Pehlivan, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şube Başkanı Esin Köymen, İKD Genel Sekreteri Nuray Yenil, Avukatlar Sendikası Başkanı Selin Aksoy, Eğitim- İş Bursa Şube Başkanı Yeliz Toy'la birlikte gazetemiz yazarları Şükran Soner ve Zülal Kalkandelen de konuşmalarıyla buluşmada yer alacak.
Sinema ve tiyatro sanatçısı Gülsen Tuncer'in şiir dinletileri sunacağı etkinlikte Mercan Erzincan, Güvenç Dağüstün, Gülseven Medar ve Grup Peradi Ensemble şarkılarıyla sahne alacak.
Buluşmada aynı zamanda halk oyunları gösterisi ve Mehmet Aytaç ile Çocuk Drama Atölyesi'nin gösterisi olacak.
"MÜCADELEYİ BÜYÜTMEK İÇİN"
Tüm kadınları buluşmaya davet eden İKD Genel Sekreteri Nuray Yenil, “İlerici Kadınlar Derneği, kadınları karanlığa mahkum eden bu sömürü düzenine karşı örgütlü mücadeleyi büyütüyor. Sözümüzle, şarkılarımız türkülerimizle eşit, özgür, laik bir ülke mücadelemizi büyütmek için 12 Haziran Pazar Günü buluşuyoruz. Saat 18:00’da, Göztepe Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da gerçekleştireceğimiz Dayanışma Etkinliğimize bütün dostlarımızı bekliyoruz” açıklamasında bulundu.
Video Haberler
- Akaryakıt zammını kontak kapatarak protesto ettiler
- 'Bir avuç insan paramparça etti'
- Ümit Özdağ'dan Okuyan'a yanıt: 'İsim isim açıklarım...'
- Güngören'de 'bıçaklı çekiçli' trafik kavgası
- Yağış etkili oldu: Heyelan meydana geldi, yol kapandı
- Toprak kaydı, araçlar çukura gömüldü
- İki ilde 'organize suç örgütü' operasyonu
- Öğrencisini darbeden öğretmene soruşturma
- 'Sazan Sarmalı' operasyonunda 15 tutuklama
- İçinde 4'ü Türk, 7 kişi bulunan helikopter kayboldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Tüketici kredilerinin vade sınırında değişiklik
- BBP'li Karahasanoğlu 'istifa' etti
- Bakanlığın açıklamasının ardından dolar ve Euro geriledi
- Akşener'den adaylık açıklaması
- Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi dönemi
- 'Parti rozetini çıkaracak, yetkilerini paylaşacak'
- Öğrencilerin bulunduğu katları da ayırdılar
- Odabaşı'nın odasındaki eşyalara el konuldu
- Atılacak yeni adımlar bu akşam açıklanacakmış
- 'Mehmet Uçum' krizi ve Adnan Oktar operasyonu