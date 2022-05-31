Kadınları yenemezsiniz!

31 Mayıs 2022 Salı

Son on gün içinde kadınlarla ilgili haberleri alt alta koyalım...

Dilara Narin bugün 20 yaşında. Konya’da 6. sınıfta, 10 yaşında iken beden eğitimi öğretmeni, yapısının haltere uygun olduğunu görüp öneriyor. Ailesi, kızlar öyle spor yapmaz diyor. Dilara, “Derslerim kötü, okuldan sonra kursa gitmem gerek” deyip gizlice halter çalışmaya gidiyor.

Dilara, geçen hafta 53 ülkenin katıldığı Dünya Gençler Halter Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.

20 Mayıs’ta Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda Hatice Akbaş, Busenaz Sürmeneli, Şennur Demir, Sema Çalışkan, Elif Güneri altın madalya kazandı.

Vakıfbank kadın voleybol takımı geçen hafta üst üste beşinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Vakıfbank 2012-2013 sezonundan bu yana destan yazıyor. O sezon üst üste 73 resmi maçı kazanarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Halen Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı…

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Devam edelim…

Cansu Sera Takmaz 13 yaşında. 5 yaşından beri keman çalıyor. İlk iki yıl keman hocasıyla hiç diyalog kuramadı. Devamında hoca-öğrenci, abla-kardeş oldular. Cansu son altı ayda katıldığı yarışmalarda 1 tam puan, 10 birincilik, 3 ikincilik, 2 üçüncülük elde ederek Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

Son 10 günün sanat dünyasından gelen kadın haberleri daha farklıydı. İktidar iki yıllık korona esaretiden sonra hayatın her alanında normalleşme istiyor, kadınlar hariç! Özellikle kadın sanatçıların konserleri peş peşe yasaklanıyor. Gördüğümüz kadarıyla rekor Aynur Doğan’da. Melek Mosso da iyi yasak alanlardan. Ancak bu sanatçılar yılmıyor. Derince’de konseri iptal edilen Aynur Doğan, hemen sonrasındaki Harbiye konserinde izleyici rekoru kırdı.

Isparta Gül Festivali’nde de Melek Mosso’nun konseri iptal edilince Funda Arar ve Derya Uluğ, “Biz de çıkmıyoruz” dediler. Kadın sanatçıların konser direnişleri devam ediyor.

Eskişehir’de de kadınlara farklı bir yasak geldi. Dede Korkut Parkı’nda kadınların yoga yapması engellendi ama daha sonra yoga yapmaya devam ettiler.

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Türkiye’de uzun süredir “kadın” deyince kadın cinayetleri akla geliyor. Özünde o da bir başka direnişin vahşi şekilde karşılık bulması.

Yukarıda özetlediğimiz haberler şunu gösteriyor:

Bu ülkede kadınlar her şeye karşın yaşamın içindedir.

Kadınlar yaşam biçiminden ödün vermek istemiyor.

Öylesine yaman bir çelişki ki Türkiye kadın cinayetlerinin ve kadın direnişlerinin ülkesi!

Kadınları her türlü yöntemi kullanıp engellemeye çalışabilirsiniz…

Kadınlara olmadık yasaklar getirebilirsiniz…

Hatta öldürebilirsiniz…

Ama yenemezsiniz!