İki AKP'li belediye arasında 'otobüs' tartışması: 'Ancak Afrika’da çalışır' diyerek iade etti
AKP’li Akçakale Belediyesi, AKP'li Pursaklar Belediyesi’nin hibe olarak gönderdiği otobüsü, “Bu otobüs ancak Afrika’da çalışır” diyerek iade etti.
AKP'li Pursaklar Belediyesi, Mehmet Yalçınkaya'nın başkanı olduğu Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'ne bir otobüs hibe etti. Ancak, otobüsü inceleyen AKP'li Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, eski olduğu için 'beğenmedi'. Hibe otobüsün önünde, “Pursaklar Belediyesi nezaket gösterip bir otobüs göndermişler. Yalnız, bu otobüs Afrika'da çalışabilir. İadesine karar verdik. Kendisine teşekkür ederiz” açıklaması yaptı.
Sözcü'den Ahmet Kaya'nın haberine göre otobüsün, tekrar hibe edildiği Pursaklar'a gönderildiği öğrenildi.
CHP’Lİ BELEDİYEDEN AKP’Lİ BELEDİYEYE KONTEYNER
Adana'nın Seyhan İlçesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ise Gaziantep'te yapılan partisinin belediye başkanları toplantısına giderken yol üstündeki AKP’li Pazarcık Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkan Yılmaz Özcan ile bir süre sohbet etti.
Sohbet sırasında belediyenin çöp konteyneri ihtiyacı olduğunu öğrenen Akay, Pazarcık Belediyesi'ne 30 konteyner gönderdi. Ayrıca, Seyhan'da göğüs kanseri için oluşturulan ‘Farkındalık Sokağı' için alınan şemsiyelerin bir bölümü de benzer bir sokak oluşturulması için Pazarcık'a gönderildi.
Pazarcık Belediyesi de ilçede farkındalık sokağı oluşturdu. Çöp konteynerleri de ihtiyaç duyulan mahallelerde üstünde ‘Seyhan Belediyesi' yazısıyla kullanılmaya başlandı. Ancak, Pazarcık belediyesi CHP'li Seyhan Belediyesi'nin hibesiyle ilgili paylaşımda bulunulmadı.
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