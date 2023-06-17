İki başkan iki ayrı karar: İktidara var ama muhalefete yok

Yayınlanma: 17.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.06.2023 - 03:00

Adana Büyükşehir Belediyesi haziran ayı toplantısında, CHP’li Başkan Zeydan Karalar’ın, emeklilikte yaşa takılan (EYT) işçilerin tazminatı, deprem tazminatları ve otobüs alımı için talep ettiği 755 milyon tutarındaki borçlanma talebiyle ilgili gündem maddesi, sevk edildiği ilgili komisyonda reddedildi.

Bunun üzerine CHP grubu sadece tazminatlar için 455 milyon tutarında borçlanma yetkisi talebi için gündem maddesinde değişiklik yapılmasını istedi ancak bu talep de AKP ve MHP’li meclis üyelerinin oyçokluğuyla kabul edilmedi.

(Zeydan Karalar)



Borçlanma yetkisi talebinin reddedilmesine tepki gösteren Karalar “Ne yapalım? İnsanların hak ettiği tazminatı ödemeyelim mi? Ödeyeceğiz. Amaç bizi çalıştırmamaksa yine de çalışıyoruz. Amaç Adana’yı cezalandırmaksa Adanalı bu ayak oyunlarını unutmaz. Engeller aşılmak içindir ve bizi güçlendirir. Birlikte destan yazmaya devam edeceğiz” dedi.

GÖKSU, MİLYONLAR HARCAYACAK



AKP’li Tevfik Göksu’nun belediye başkanı olduğu İstanbul Esenler Belediyesi, halkla ilişkiler çalışmaları için 23 Aralık 2022’de ihale düzenledi. 17 Ocak’ta sözleşmesi yapılan ihale bilgileri Kamu İhale Bülteni’nin dünkü sayısında yayımlandı.

(Tevfik Göksu)



İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni (İBB) reklam giderleri üzerinden sık sık eleştiren Göksu, 20 bin lolipop, 20 bin gofret, 300 bin balon, 90 bin lokma tatlısı ve 600 kol saati gibi halkla ilişkiler çalışmalarında kullanılan ürünlere 11 milyon TL ödeyecek.