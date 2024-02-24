İki yıl önceki paylaşıma İsmailağa soruşturması

Laiklik karşıtı girişimlerin ardı arkası kesilmiyor. CHP Sinop İl Kadın Kolları Başkanı Esin Tümer hakkında, İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’na yönelik iki yıl önce attığı bir tweet nedeniyle soruşturma açıldı.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 24.02.2024 - 03:00
İki yıl önceki paylaşıma İsmailağa soruşturması
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Karakoldaki ifadesi sonrası Cumhuriyet’e konuşan Tümer, iki yıl sonra soruşturma başlatılmasının oldukça manidar olduğunu belirtti.

Esin Tümer, şunları kaydetti:

“Söz konusu paylaşımımda 6 yaşındaki çocuğa istismardan tutuklanan Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel’e ‘sapık yaratıklar’ demiştim. Ahlak yoksunu bu kişilere ‘sapık yaratıklar’ demek hakaret değildir. Din kisvesi adı altında çocuklara uzanan örümcek kafalı zihniyete karşı en önemli panzehir elbette laiklik. Cumhuriyet kadınlarının ve laiklik ilkesinin bu zihniyeti nasıl rahatsız ettiğini görüyoruz. Laikliğin açıktan hedef yapıldığı bu dönemde ‘Nereden ne koparırız’ın derdindeler.” 


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