İktidar büyümede rekorlar kırıldığını savunurken Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'den itiraf: Hedefleri tarım arazileri

18 Haziran 2022 Cumartesi, 04:00

Endüstri Bölgeleri Yasası’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Teklifi’nin TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’ndaki görüşmelerine Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’nin açıklamaları damga vurdu.

Büyükdede, 780 bin kilometrekare alan olduğunu, buna karşın topu topu 110 bin hektar organize sanayi bölgesi bulunduğunu belirterek “Atla deve bir şey değil işte” dedi. Türkiye’nin şu anda endüstrisi zayıf olan ülke grubunda yer aldığını belirten Büyükdede, “280 bin hektar sanayi, tümü; gayet komik” diye konuştu. Büyükdede, 300 bin kilometrekarelik küçük bir alan olan İtalya’nın yarısının dağ olduğunu, kullanılabilir 150 bin kilometrekare yeri bulunduğunu, buna karşın şu anda 650 bin hektar sanayisi olduğunu söyledi. Fransa’da 922 bin hektar, Almanya’da 1.5 milyon hektar sanayi olduğunu dile getiren Büyükdede, “Almanya dediğimiz bizim yarımızdan az bir ülke. 360 bin kilometrekare yani alanının yüzde 4.5’i sanayide. Orman bile olsa, tarım alanı bile olsa sanayiye çeviriyor, hiç gözünün yaşına bakmıyor” dedi.

‘ÇEMBERİ KIRACAĞIZ’

Büyükdede daha sonra Türkiye sanayisine dair şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türkiye, gayri safi milli hasılası 8 bin 500 dolar olan bir ülke, fakir ülke veya orta büyüklükte bir ülke. Türkiye 280 bin hektar sanayi alanıyla, 8 bin 500 dolar gayri safi milli hasıla üretiyor.”

Büyükdede, İtalya’nın 650 bin hektarda 31 bin dolar, Fransa’nın 922 bin hektarda 39 bin dolar, Almanya’nın 1.5 milyon hektarda 46 bin dolar gayri safi milli hasılası olduğunu belirterek “Eğri belli, bu eğriyi düzeltmek lazım. Türkiye 8 bin 500 dolarlık fakirlik sınırı içerisinde gidip gelecek, kendisini kurtarması mümkün değil” değerlendirmesini yaptı.

Türkiye’nin yüzde 30’u yani, 230 bin kilometrekaresinin tarım alanı olduğunu kaydeden Büyükdede, “Bu yüzde 30’un bize getirdiği gayri safi milli hasıla 50 milyar dolar, tümü. ‘Tarım, tarım’ diye bağırıyoruz, çağırıyoruz da sonunda bize getirdiği para 50 milyar dolar; sanayinin getirdiği para şu anda 300 milyar dolar” dedi. Büyükdede, milletvekili, sanayici, bürokratların artık karar vermesi gerektiğini belirterek “Ya böyle vasatlıkla devam edeceğiz kardeşim, birbirimizi yiyeceğiz ya da bu çemberi kıracağız” diye konuştu.

BLOKE KOYUYOR

Büyükdede, şu anda Tarım Bakanlığı’nda “bloke olmuş durumda” olduklarını belirterek “Bu da bizim bakanlığımız değil mi? 80-100 milyon metrekare ilave edeceğimiz alanları, üretiminde ‘Burada mera var, burada ot var, burada kök var; bilmem ne yapar’ blok... Neticede biz bu şeyle alan büyütmek imkânına sahip değiliz, felsefemizi değiştirmemiz gerekiyor” dedi. “Keşke biz kamunun elindeki arazileri şu anda sanayiciye bedelsiz dağıtabilmiş olsaydık” diyen Büyükdede, Bulgaristan Filibe’de, Plovdiv’de 20 Avro metrekaresi, altyapısı bitmiş, dağıtım yapıldığını söyledi. “Rakibimiz onlar, AB’nin içinde” diyen Büyükdede, şöyle devam etti: “Kamunun malları orada duracağına, bedelsiz verelim, sanayiye verelim, ne olacak? Tapusunu da verelim, ne yapacak yani?”

‘VATAN TOPRAKLARI’

CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, iktidarın “Almanya, Avrupa bizi kıskanıyor” söylemine dikkat çekerek “Yani Almanya, Fransa bizi kıskanıyor ama bizim rakibimiz Bulgaristan!” dedi. Büyükdede’nin yatırımlara “burada ot var, burada kök var” denilerek bloke konulması konusundaki sözlerini de eleştiren Bakırlıoğlu, “Bakın sizin ‘ot ve çöp’ dediğiniz şeyler bazı insanlar için değeri olabilir. Bu ülkenin vatan topraklarından bahsediyoruz” diyerek tepki gösterdi.