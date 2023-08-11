MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı kimdir? Mustafa Canlı kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 11.08.2023 - 14:08

Güncelleme: 11.08.2023 - 14:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne Mustafa Canlı getirildi.



MUSTAFA CANLI KİMDİR?



Mustafa Canlı, 1979 yılında Ankara´da doğdu. Ankara Atatürk Anadolu Lisesinden mezun olduktan sonra lisans derecesini ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümünden (2001), Bilişim Sistemleri alanında yüksek lisans derecesini (2004) ve İşletme alanında yüksek lisans derecelerini (2005) ABD´nin Boston şehrindeki Northeastern Üniversitesinden aldı. Ürün tedarik zinciri yönetimi, uluslararası finans ve proje yönetimi konularında uzmanlaştı.

TÜBİTAK SAGE´de (Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü) AR-GE mühendisi olarak, üniversitede araştırma asistanı olarak, bağımsız reklam ve grafik tasarımcı olarak, finans alanında çalışan John Hancock Financial firmasında yönetim danışmanı olarak ve Thermo Electron Corporation´da küresel satın alma uzmanı olarak uluslararası kuruluşlarda çeşitli alanlarda görev yaptı.

Türkiye´de öncelikle 2006 yılında Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ´nin bilişim alanında çalışan birimlerini kurdu ve yönetti. E-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr) projesini tamamladı ve hizmete açtı. Bu sırada Uzak Mesafe Gemilerin Takip ve İzlenmesi (LRIT) Projesi, e-İçişleri Projesi, Dış Ticaret Bilgi Sistemi, Tüketici Bilgi Sistemi, Araç ve Sürücü Bilgi Sistemi (ASBİS), PTT Kayıtlı e-Posta ve e-Tebligat Sistemi ve benzeri birçok e-Devlet projesini tasarladı ve yürüttü.

Türkiye´de geliştirilen başarılı bilişim projelerinin bölge ülkelerine satışlarını gerçekleştirdi. Kamu internet siteleri standardizasyonu, kamu hizmet envanteri ve birlikte çalışabilirlik esasları rehberi gibi kamu kurumlarında standardizasyonu sağlayan çalışmalarda yer aldı. Avrupa Birliği ile eşgüdüm amaçlı projelerde ağ güvenliği ve birlikte çalışabilirlik konularında Türkiye´yi temsil etti.

2010 yılından itibaren T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nda Bakan Danışmanı olarak bilişim, telekomünikasyon ve e-Devlet alanlarında çalışmalar yaptı. Danışman olarak Bakanlık için bazı projelerin yürütülmesi, politika belgeleri hazırlanması ve yasal düzenlemelerin hazırlanması ve hayata geçirilmesi gibi pek çok alanda görev aldı. Gemi Adamı Sınavları Sistemi´nin yenisini kuran ve kurul üyesi olan Canlı aynı zamanda Türkiye´nin Ulusal Siber Güvenlik Strateji Belgesi´ni yazan ekibi yönetti ve eylem planlarının ilklerini hayata geçirdi. Akıllı Ulaşım Sistemleri Stratejisi´nin hazırlanmasında katkı sağladı ve aynı zamanda Kamu Ortak Veri Merkezi, Kamu Güvenlik Ağı gibi projelerde çalıştı. Türkiye Genişbant Internet Altyapısı stratejisi ve yol haritasını hazırlayan projede yer aldı.

Bu süreçlerde STK´larda etkin rol aldı, Türkiye´de yazılım sektörünün, siber güvenlik alanının ve bilişim hizmetlerinin iyileştirilmesi ve sektörün ihracatının artırılması ile teşvik uygulamaları konularında çalışmalar yürüttü.

Eylül 2013´te Millî Eğitim Bakanlığına Bakanlık Müşaviri olarak atandı. Bakanlıkta Bilgi İşlem Grup Başkanı, Bakanlık Müşaviri pozisyonlarında çalıştı. 2016-2017 döneminde Cumhurbaşkanlığı´nda bilim, teknoloji, üniversite ve sanayi politikaları alanlarında uzman olarak görev yaptı.

2018 yılında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine geçerek kurucu Bilgi İşlem Daire Başkanlığı görevini yürüttü. Üniversitenin tüm bilişim altyapısının sıfırdan kurulmasını, teknik ve personel altyapısının tamamlanmasını, ulusal ve uluslararası standartlara uyumu sürecini yönetti.

3 Temmuz 2023 tarihi itibari ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü olarak görevlendirildi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında doktora tez çalışmasına devam etmektedir.

MUSTAFA CANLI'NIN ÖZEL YAŞAMI

Evli ve iki çocuk babası olan Mustafa Canlı çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.



