HDP'li Pervin Buldan da Cumhuriyeti hedef aldı
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan’ın açıkladığı “Türkiye Yüzyılı” vizyonuna tepki göstererek, “Bu söylediklerine kendisi inanıyor mu? Yaptıklarınız, zihniyetiniz ortada. Sizin zihniyetiniz geçen yüzyılın zihniyeti. Eski zihniyetten hiçbir yeni şey çıkmayacağını biliyoruz. Yüzü vesayete, inkara, adaletsizliğe dönük olanların gelecek yüzyıl vizyonu olmaz, olamaz. İkinci yüzyılın aktörü onlar değil, biz olacağız” dedi.
HDP Eş Genel Başkanı Buldan, partisinin grup toplantısında cumhuriyeti hedef aldı. “Cumhuriyetin 99. yıl dönümünü geride bıraktık. Kuruluşundaki ademi merkeziyetçilik ve demokrasi fikrinin terk edilerek, yerine Kürtler ve Aleviler başta, tüm farklılıkların ret ve inkarına dayalı tekçilik sisteminin devreye sokulmasıyla yaşanan 100 yıllık bir yıkım sürecinden bahsediyoruz” diyen Buldan, “Yönetimler değişse de zihniyet değişmiyor. Bir asırdır çözümsüz bırakılan Kürt sorunu, cumhuriyetin demokratikleşmesinin önündeki en önemli engel” iddiasında bulundu.
‘YÜZLEŞME VE ADALET’
Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye’nin Yüzyılı” programında hukukun üstünlüğü, çoğulculuk, kucaklaşma, özgürlük vurgusu yaptığını belirterek, şunları söyledi:
“Bu söylediklerine kendisi inanıyor mu? Herkesi eşit vatandaş olarak görüyor mu? İnkârı bitirmek mi istiyorsunuz, tecriti sonlandırarak başlayabilirsiniz. Hakkaniyetten yanaysanız tekçiliğe son verin, ayrımcılığı kaldırın, eşitliği sağlayın. Sizde ne o cesaret ne o yürek var. Yaptıklarınız, zihniyetiniz ortada. Sizin zihniyetiniz geçen yüz yılın zihniyeti. Eski zihniyetten hiçbir yeni şey çıkmayacağını biliyoruz. Yüzü vesayete, inkara, adaletsizliğe dönük olanların gelecek yüzyıl vizyonu olmaz. Yüzleşme ve adalet olmadan yeni bir yüzyıl hiç olmaz.”
‘AKTÖRÜ BİZ OLACAĞIZ’
İktidarın 85 milyonu “kandırmaya çalıştığını” öne süren Buldan, “Söz veriyoruz, ikinci yüzyılın aktörü onlar değil, biz olacağız, Türkiye halkları olacak. Asıl belirleyici güç halklardır; Kürtlerdir, Alevilerdir, Ermenilerdir, bu kadim topraklarda dışlanan tüm halklardır” ifadelerini kullandı. Buldan, ‘tüm topluma” çağrıda bulunarak, “Ülkeyi gerçek bir demokratik cumhuriyet ortamına birlikte taşıyalım, bir dönemi kapatalım, yeni bir aydınlık dönemi başlatalım” diye konuştu.
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