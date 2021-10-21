Depo ‘yarım asgari’ yuttu

21 Ekim 2021 Perşembe, 03:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, son bir yıllık veriler üzerinden hazırladığı bir çalışmayla iktidar sözcülerinin “mini mini” olarak tanımladığı akaryakıt zamlarıyla ilgili gerçek durumu ortaya koydu.

Benzin: 1 Ekim 2020’den 20 Ekim 2021’e son bir yılda pompa fiyatına yansıyacak şekilde 9 kez zam yapıldı. Buna göre benzin son bir yılda yüzde 16.15 zamlandı. Böylece bir ailenin her ay 50 litrelik bir depo için ve ayda bir kez aldığı benzine harcadığı para yıllık olarak 666 lira arttı.

Motorin: Benzin gibi son bir yılda pompa fiyatına yansıyacak şekilde yapılan zam sayısı 9 oldu. Artış ise yüzde yüzde 39.4’e ulaştı. Böylece motorinli bir aracın yalnızca akaryakıt maliyeti yıllık 1398 lira arttı.

LPG: Son bir yılda, yine pompaya yansıyacak şekilde altı kez zam yapıldı. Toplam zam oranı yüzde 16.9 oldu. Böylece LGP otogaz kullanan bir aracın akaryakıt maliyeti yıllık 516 lira arttı. Ayrıca bugün itibarıyla LPG’ye 22 kuruş daha zam geldi.

Bu zamların son bir yılda yurttaşın bütçesinde büyük gediklerin açılmasına neden olduğuna işaret eden Akın şöyle devam etti: “Motorindeki masraf artışı neredeyse yarım asgari ücret. Vatandaş zam öncesi kuyruğa giriyor; iktidar sözcüleri ise zamlar mini mini diye milletle adeta dalga geçiyor. İktidar zaman kaybetmeden karakış fonunu derhal kurmalı.”