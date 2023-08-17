İktidar Toplum Yararına Programların kapsamını genişletiyor: İşsizliğe 'geçici' formül

İktidar, yerel seçimlerin de yapılacağı gelecek yılın ilk yarısında işsizlikteki artışı önlemek için geçici çalışmayı öngören Toplum Yararına Programların (TYP) kapsamını genişletti. AKP, düzenlemenin deprem bölgesini kapsadığını belirtirken yönetmelikteki değişiklik başka yerlerde de TYP yapılmasına olanak sağlıyor.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 17.08.2023 - 03:00
İktidar Toplum Yararına Programların kapsamını genişletiyor: İşsizliğe 'geçici' formül
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TYP’ler, “afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir sebeplerde kamu hizmetlerinin desteklenmesi yoluyla özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek ve bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında İŞKUR ile kamu kurum ve kuruluşları işbirliğinde düzenlenen programlar” olarak tanımlanıyor.

Katılımcılar iş aramak üzere İŞKUR’a başvuranlar arasından seçiliyor. Katılımcıların ücretleri asgari ücret üzerinden ödeniyor. Bir kişi TYP’den en fazla 9 ay yararlanabiliyor. İktidar dün TYP’lerin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe iki geçici madde ekledi. Maddelerin birisinde depremden zarar gören illerdeki programlar düzenlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın en çok ihtiyaç duydukları anda yanlarında olmak adına tahsis ettiğimiz 50 bin kişilik TYP süresini 9 ay uzatıyoruz” dedi. 

DEPREMLE SINIRLANMADI

Yönetmeliğe eklenen geçici 5. maddede deprem bölgesine doğrudan bir atıf yok. Yerel seçimlerin de yapılacağı gelecek yılın ilk yarısında farklı alanlarda TYP uygulanabilecek. Süreler 9 ay olacak.


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