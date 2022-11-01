İktidar, yıllık programda muhalefetin eleştirdiği düzensiz göç ve sınır göçüne yer verdi

01 Kasım 2022 Salı, 02:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler ne diyorlar? ‘Biz seçimi kazandığımızda bu ülkedeki mültecileri ülkelerine göndereceğiz.’ Biz göndermeyeceğiz” açıklamasına ve sınır güvenliğine ilişkin eleştirilere tepki göstermesine karşın, Cumhurbaşkanlığı’nın yıllık programında düzensiz göçmenlere ilişkin yeni hedefler yer aldı.

İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı için yeni tedbirlerin açıklandığı programda, “Düzensiz göç kapsamında olan yabancılar etkin bir şekilde izlenecek ve denetlenecek. Düzensiz göçmenlerin etkin izleme ve takibi yapılarak ülkemizden çıkışları sağlanacaktır” ifadeleri yer aldı.

Suriyeli göçmenlerle ilgili verilerin de paylaşıldığı programda, Türkiye’nin 2015’ten bu yana dünyada en fazla sığınmacı kabul eden ülke olduğu aktarıldı. Geçici koruma statüsü altındaki Suriyeli nüfusun sadece 48 bininin geçici koruma merkezlerinde olduğu kaydedilen programda, “Kalan nüfusun yaklaşık yüzde 98’i aralarında İstanbul, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa ve Adana’nın da bulunduğu 10 ilde yaşamaktadır” bilgisi paylaşıldı.

DÖNMELERİ SAĞLANDI

Öte yandan programda, Türkiye’deki yabancılarla ilgili şu veriler de paylaşıldı:

“Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş politikası kapsamında 2022 Eylül ayına kadar yaklaşık 530 bin kişinin ülkelerine dönmesi sağlanmıştır. Ülkemizde ikamet izniyle bulunan yabancıların yüzde 71’i İstanbul, Antalya ve Ankara’da yaşamaktadır. 2022’de ikamet izniyle ülkemizde bulunan yabancılar arasında Irak, Suriye, Türk cumhuriyetleri, İran ve Afganistanlılar ön sıralardadır. Ülkemiz düzensiz göçmenler için hem transit hem de hedef ülke konumundadır.”