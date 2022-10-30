İçişleri Bakanlığı duyurdu: 97 bin 448 kaçak göçmen sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığından alınan bilgilere göre bu yıl sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 149 artarak 97 bin 448'e ulaştı.
Yılbaşından bu yana sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısı ise 97 bin 448’e ulaştı. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında sınır dışı edilenlerin sayısı yüzde 149 arttı.
Geçen yılın aynı dönemine göre sınır dışı edilen Afganistan uyruklu yabancılarda yüzde 206, Pakistan uyruklu yabancılarda yüzde 28 ve diğer uyruklu yabancılarda yüzde 180 artış gözlendi. Ayrıca 2016 yılından bu yana sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısı 422 bin 957’ye ulaştı.
Sınırlarda alınan güvenlik önlemleri sayesinde 2022 yılında 242 bin 525 kaçak göçmenin ülkeye girişi engellendi. Yine kaçak göçmenler ve organizatörlerin tespit ve deşifresine yönelik yoğunlaştırılan çalışmalar sayesinde yılbaşından bu yana, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 91’lik bir artışla 197 bin 175 kaçak göçmen yakalandı.
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