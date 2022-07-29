İktidara yakın gazete açıkladı: AKP'nin üç aylık seçim stratejisi belli oldu
Siyasi partiler 2023 seçimleri için sahaya inerken, AKP’de de önümüzdeki seçim kampanyası döneminin yol haritası oluşturulmaya başlandı.
İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, AKP yönetiminin seçim kampanyasının ana hatları ortaya çıkmaya başladı. Partide yapılan toplantılarda, sahada yapılacak çalışmaların ana omurgasının üç ayaklı bir stratejiden oluşması kararlaştırıldı.
Saha çalışmalarının ilk ayağını AKP hükûmetlerinin 20 yıllık icraatları oluşturacak. AKP’nin Türkiye’yi ‘Nereden nereye’ getirdiği anlatılarak hafızaların sürekli canlı tutulması, bu kapsamda Türkiye’nin demokratik ve ekonomik kazanımlarının eskiyle mukayese edilerek vatandaşa anlatılmasına yönelik bir yol izlenecek.
‘BİZ ÇÖZDÜK, YİNE ÇÖZERİZ’
İkinci aşamada 20 yılda oluşan bu tecrübe ve altyapıyla Türkiye’nin önündeki yeni hedefler anlatılacak. Geleceğe yönelik bir vizyon çizilecek. Bugüne kadar ‘dünyanın siyasi ve ekonomik olarak yeniden yapılandığı bir süreçte Türkiye’yi hak ettiği konuma AKP’nin getirdiği, bundan sonraki süreçte de problemlerin yine AKP tarafından çözüleceği ve özellikle Türkiye’nin dünyadaki rolü anlatılacak. Türkiye’nin yaşadığı sıkıntıların aşılması için vatandaşla “Tecrübemize güvenin, en önemli problemleri bugüne kadar biz çözdük, yine çözeriz” yaklaşımı ile diyalog kurulacak.
Yol haritasının üçüncü ayağını ise 6’lı masanın parlamenter sisteme dönüş girişimleri oluşturacak. Parlamenter sistemde Türkiye’nin yaşadığı koalisyon krizleri hatırlatılacak. Özellikle hükûmet kurulamadığı dönemde yaşanan krizler, pazarlıkların ülkeye verdiği zararlardan örnekler verilecek. Bölge ülkelerinin güçlü bir yönetim eksikliği nedeniyle yaşadıkları sıkıntılar ve ödedikleri bedellerin yanı sıra, parlamenter sistemle yönetilen ülkelerdeki hükûmet krizleri hatırlatılacak.
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