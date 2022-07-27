İktidara yakın gazete yazdı: Erdoğan’dan partisine seçim talimatları

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 09:12

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 41 gün aradan sonra önceki gün toplanan AKP MYK’da (Merkez Yürütme Kurulu) 2023 seçim çalışmalarından dış politikadaki gelişmelere kadar pek çok başlıkta önemli değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda “Söylemde öne çıkmalıyız. Dış politikada attığımız tarihi adımları, tüm dünyada ses getiren işleri gündemde tutmalıyız” talimatını veren Erdoğan, enflasyon düşüşü için 2023 şubat ve mart aylarını işaret etti.

İktidara yakınlığıyla bilinen Milliyet gazetesinden Ayşegül Kahvecioğlu’nun kulis haberine göre, AKP MYK’da Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda AKP’nin 14 Ağustos’ta yapılacak 21. kuruluş yıldönümü programı ele alındı; AKP’nin 2023 seçimlerine giderken kullanacağı sloganlar, tanıtım videoları, öne çıkarılacak başlıklar masaya yatırıldı.

"SEÇİM ÖNCESİ İYİ BİR MÜZİK TASARLANMALI"

Erdoğan’ın bazı videolar ve sloganlar üzerinde değişiklikler ve düzenlemeler yapılması talimatını verdiği toplantıda, “Söylemde öne çıkmalıyız. Dış politikada attığımız tarihi adımları, tüm dünyada ses getiren işleri gündemde tutmalıyız. Seçim öncesi iyi bir müzik tasarlanmalı, atacağımız adımlarla tüm toplumda heyecan yaratabilmeliyiz” dediği öğrenildi.

Toplantıda özellikle gıda fiyatlarındaki artış hızının azaldığını söyleyen Erdoğan’ın enflasyon düşüşü için 2023 şubat ve mart aylarını işaret ettiği de kaydedildi.

Öte yandan Erdoğan’ın hafta sonu Ordu’ya bir ziyaret gerçekleştireceği ve bundan sonraki süreçte haftada en az iki günü il ziyaretlerine ayıracağı da öğrenildi.