İktidara yakın gazete duyurdu: İşte Erdoğan'ın partisinin MKYK toplantısında verdiği üç talimat...
İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gıda güvenliğinin sağlanması, çiftçinin elektrik faturaları, sulama birlikleri ve orman köylüleri için talimat verdiğini yazdı.
Yurttaşın son dönemde enflasyon ve hayat pahalılığından dolayı iktidar temsilcilerine sert tepki göstermesi iktidarı harekete geçirdi.
İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin haberine göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin MKYK toplantısında talimatlar verdi.
Sabahİ toplantıda Şanlıurfa'da bir süredir devam eden elektrik kesintileri gündeme geldiğini aktarırken; bazı milletvekilleriin "Sürekli sahada bu konuda sıkıntı yaşıyoruz. Üretici kesintiler nedeniyle zor durumda. Elektrik dağıtım şirketinin yönetimi ile ilgili bir sorun yok ama altta çalışan personelden kaynaklı bir sorun olabilir. Bunlar hasadı da etkiliyor" dediğini aktardı.
Erdoğan ise "Bu konuyu araştırıp çözün. Vatandaş mağdur edilmesin" dediği iddia edildi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, orman köylüsü ile ilgili de çalışma yaptıklarını bildirirken Erdoğan'ın ise çalışmaların bir an önce tamamlanmasını istediği belirtildi.
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