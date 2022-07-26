Gazeteci İsmail Küçükkaya 'seçim' için tarih verdi: 'Evet, erken seçim'

26 Temmuz 2022 Salı, 12:05

Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle birlikte muhalefetin erken seçim çağrıları gündemdeki yerini koruyor.

Gazeteci İsmail Küçükkaya ise uzun süredir siyasetin gündemden düşmeyen erken seçim tartışması ile ilgili paylaşım yaptı.

Küçükkaya'nın resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "14 Mayıs 2023 pazar. Zorlu kış bitmiş olacak. Ramazan Bayramı geçmiş olacak. Bahar günleri. Erken mi? Evet erken seçim. Adaylık tartışması da olmaz. Siyaseten DP vurgusu. 14 Mayıs anneler günü.Seçim tarihi 14 Mayıs 2023 Pazar." ifadelerini kullandı.