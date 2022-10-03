Ekonomik kriz altında ezilen emekçiler, çözümü sandıkda görüyor

03 Ekim 2022 Pazartesi, 04:00

İktidarın yaptığı açıklamalar seçim öncesinde ücretler için kesenin ağzının açılacağının sinyalini veriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis’in yeni yasama yılı açılışında yaptığı konuşmada, asgari ücreti, memur maaşlarını, emekli maaşlarını enflasyonun altında ezdirmeyeceklerini belirterek, “İnşallah önümüzdeki yılbaşında, tüm ücretlilerin durumlarını, kayıplarını telafi edecek şekilde tekrar gözden geçireceğiz” dedi.

Asgari ücret, memur ve emekli maaşları her yılın başında yeniden belirleniyor. Yılın ikinci yarısında 5 bin 500 liraya çıkarılan net asgari ücret için aralıkta yeniden masaya oturulacak. İktidar, asgari ücret hesabında çoğunlukla enflasyon rakamlarını dikkate alıyor. Orta Vadeli Program’a göre, bu yıl sonunda TÜFE’nin yüzde 65 olması öngörülüyor. Eğer iktidar bu oranda artış yaparsa 5 bin 500 TL olan asgari ücretin, 9 bin 75 liraya çıkarılması gerekiyor. Memur ve memur emeklilerine de geçen toplusözleşme hakları doğrultusunda yılbaşında yüzde 8 zam kesin. Buna geçen yılbaşında olduğu gibi ek zam yapıp yapılmayacağı şimdilik belli değil. Ayrıca ikinci yarının enflasyon farkı da ödenecek. Enflasyon farkı 3 Ocak’ta açıklanacak enflasyon rakamları ile belli olacak.

