HDP'li Bektaş: İktidarın baskısının başka bir yöntemi
Dokunulmazlık dosyası Karma Komisyon'a sevk edilen HDP milletvekilleri Meral Danış Beştaş, "Bu yaptırım rutine dönüştürüldü. Bu iktidarın muhalefet üzerinde baskısının başka bir yöntemi” dedi.
TBMM yasama yılının açılmasıyla birlikte HDP milletvekilleri Meral Danış Beştaş, Hüda Kaya ve Garo Paylan ile Demokratik Bölgeler Partisi milletvekili Salihe Aydeniz’e ait dokunulmazlık dosyaları Karma Komisyon’a sevk edildi. Dosyaların Meclis’e sevk edilmesi üzerine Cumhuriyet’e açıklamada bulunan Meral Danış Beştaş, “Bu yaptırım rutine dönüştürüldü. Bu iktidarın muhalefet üzerinde baskısının başka bir yöntemi” dedi.
Önceki gün altı muhalefet partisi temsilcisinin parlamanter sisteme dönüş ile ilgili yaptığı toplantıya HDP’nin çağırılmamasına ilişkin sorumuza da Beştaş, “Muhalefetin bir bütün olarak demokratik işleyişten, geleceği inşa etme yönündeki tutumunu olumlu buluyoruz. Görüşme talebi gelmesi halinde yetkili kurumlarımızda değerlendirip ona göre bir karar vereceğiz” diye konuştu. Altı partinin ortak aday çıkaracağı iddiaları ve destekleyip desteklemeyecekleri yönündeki soruya ise Meral Danış Beştaş, “Aday isimleri ya da aday değil nasıl bir yönetim, nasıl bir Türkiye ve nasıl bir gelecek ilkelerinde uzlaşılacağı önemlidir” ifadelerini kullandı.
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