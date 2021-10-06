AKP'li Miroğlu'ndan o toplantıya tepki: Hani HDP?

06 Ekim 2021 Çarşamba, 08:34

CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi’nin hukukçu kurmaylarının TBMM'de “parlamenter sistem” konusunda düzenlediği toplantıya AKP'den tepki geldi.

AKP MKYK Üyesi Orhan Miroğlu'nun gösterdiği sözkonusu tepkinin konusu ise toplantıda HDP'nin neden olmadığıyla ilgiliydi.

Miroğlu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada konuya ilişkin şöyle dedi:

"Millet İttifakı bileşeni irili ufaklı altı parti parlamenter demokrasiye geçiş için biraraya gelmişler, HDP hariç! Hani HDP muhataptı, meşruydu, hani ‘Kürt sorunu’ mecliste çözülürdü?! Alavere dalavere Kürt Mehmet Nöbete! Allah var ‘Kürt Mehmet’ de ‘nöbet tutmaya’ pek hevesli ama!"