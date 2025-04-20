İktidarın 'Filistin' ikiyüzlülüğü... CHP'ye yasak, İHH'ye değil! Üsküdar'da 'Mehmetçik Gazze'ye' sloganları...

Yayınlanma: 20.04.2025 - 15:19

Güncelleme: 20.04.2025 - 15:20

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan; Gazze’ye destek için İsrail halkı dahil herkesi mücadele etmeye çağırdığını öne sürerken, bir gün sonra CHP’nin Filistin’e destek için Taksim’e yapacağı yürüyüşe polis müdahale etti.

İHH'YE İZİN ÇIKTI!

Ancak bugün iktidara yakın İnsani Yardım Vakfı'nın (İHH) Gazze yürüyüşü yapmasına tüm izinler verildi.

İHH “Gazze ölüyor, ayağa kalk” sloganıyla Fıstıkağacı Metro İstasyonu'ndan Üsküdar Meydanı'na yürüdü.

TEKBİRLER VE “MEHMETÇİK GAZZE’YE” SLOGANLARI

Polisin güvenlik önlemleriyle yardımcı olduğu yürüyüşte tekbirler ve “Mehmetçik Gazze’ye” sloganları atıldı.

Yürüyüş için Fıstıkağacı Metro İstasyonu önünde çok sayıda kişi toplandı.

"Zalim İsrail Filistin'den defol", "Gazzeli çocuklar bizi bekliyor", "Özgürlük filosu yola çıksın", "Üsküdar'dan Gazze'ye direnişe bin selam", "Gazze'nin izzeti, diriltiyor ümmeti", "Yaşasın Filistin mücadelemiz" ve "Katil İsrail, Filistin'den defol" sloganları atan kalabalık, Üsküdar Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

METRO İSTASYONLARI KAPATILDI, SLOGANLARA "KANUNSUZ" DENDİ

CHP’nin Filistin’e destek için Taksim’e yapacağı yürüyüşe “Güzergah uygun değil” diyerek izin vermeyen İstanbul Valiliği, dün akşam Taksim'e çıkan metro istasyonları ve yolları da kapattı.

“Özgür Filistin! Tam bağımsız Türkiye!” sloganları atılırken, “Atmış olduğunuz sloganlar kanunsuzdur” diyen polis, kitleye müdahale etti. Kitle eylemi sürdürmekte ısrar ederken, polis müdahalesinde yaralananlar oldu.

ÖZGÜR ÇELİK: BİZİ TEHCİR PLANINA GÖNÜLLÜ YAZILANLARLA KARIŞTIRMAYIN

Filistin’e destek eylemine yönelik müdahale tepkilere neden oldu. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, polisin eylemi engellemeye çalışırken çekilen görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, “İktidarın paralı trolleri, bizim Filistin ve Gazze halkıyla dayanışmamızı sorgulayamazlar. Biz dün neredeysek bugün de oradayız. Bizi, Gazze’yi seçim zamanı siyasi rant için kullanıp, ABD’nin tehcir planına gönüllü yazılanlarla karıştırmayın. Filistin Davası’ndaki tutumumuzu anlamak isteyenler, bu videoyu iyi izlesin. Her zaman daha gür haykıracağız: Özgür Filistin! Tam bağımsız Türkiye!” dedi.

"BİZİM DAYANIŞMAMIZI SORGULAMAYA, PARALI TROLLERIN GÜCÜ YETMEZ!”

Ardından Filistin’e destek için daha önce yaptıkları faaliyetleri paylaşan Çelik şöyle devam etti:

“Zalim İsrail’in Filistin’e yönelik saldırısını da, İsrail Konsolosluğu önünde lanetleyen bizdik. Bugün Silivri zindanında tutsak ettiğiniz Ekrem İmamoğlu’nun 2024 yılında Gazze’ye gönderdiği yardım tırlarına iyi bakın! Filistinli öğrencilere eğitim desteği veren Ekrem Başkanımızın neden tutsak edildiğini herkes daha iyi anlayacaktır. Dün olduğu gibi yine yasaklama çabalarına rağmen Galata Köprüsü üzerinde ‘Filistin davası bir insanlık davasıdır’ diye haykıran bizdik.

İyi bakın! Bizim Filistin’le ilgili samimiyetimizi tartışmaya, siyasi rantçıların gücü yetmez. Bugün haksız hukuksuz şekilde tutsak ettiğiniz Ekrem Başkanımızın yönetimindeki İBB’nin burs verdiği Filistinli öğrenciler bilir bizim nerede durduğumuzu. Bizim kardeşliğimizi, dayanışmamızı sorgulamaya, paralı trollerin gücü yetmez!”