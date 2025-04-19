İstanbul Valisi Davut Gül'den CHP'nin Filistin eylemine: 'En hafif tabiriyle provokasyon'

Yayınlanma: 19.04.2025 - 22:57

Güncelleme: 19.04.2025 - 22:59

CHP İstanbul İl Başkanlığı, "Gazze’de soykırıma, katliama ve tehcire hayır demek için" Tünel’den Taksim’e yürümek üzere toplandı. Polis ekipleri yürüyüşe izin vermedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yürüyüşe izin vermeyenler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

DAVUT GÜL: GÜVENLİK GÜÇLERİMİZ KARARLI BİR DURUŞ SERGİLEMİŞTİR

Eylemin ardından X hesabından açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, alanda polislerin yaralandığını öne sürerek, "Bu yasa dışı çağrıları yapan ve organize edenler hakkında suç duyurusunda bulunulacak" açıklamasını yaptı.

Davut Gül, şunları yazdı:

"Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde güvenlik gerekçesiyle uzun yıllardır hiçbir gösteriye izin verilmemektedir. Bu durum ilgili kişi ve gruplara defalarca açıkça bildirilmiştir.

İstanbul’un pek çok farklı noktasında gösteri ve toplanma hakkı serbestken, güvenlik gerekçesiyle sınırlı tutulan bu alanda ısrarla toplanma çağrısı yapmak, en hafif tabiriyle provokasyondur.

Filistinli kardeşlerimizin kutsal davasını kendi siyasi hesaplarına alet edenleri kınıyoruz. Toplumsal hassasiyetleri istismar ederek kamu düzenini bozma girişimlerine asla müsaade edilmeyecektir.

Tüm bu süreçte sağduyusunu koruyan güvenlik güçlerimiz, hukuk çerçevesinde görevini ifa etmiş; milletimizin huzurunu hedef alan girişimlere karşı kararlı bir duruş sergilemiştir.

Polislerimizin yaralanmasına, bazı vatandaşlarımızın yargılanmasına sebep olan bu yasa dışı çağrıları yapan ve organize edenler hakkında suç duyurusunda bulunulacak; adli süreç titizlikle takip edilecektir."