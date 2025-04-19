Yurttaşlar CHP öncülüğünde Taksim'e yürümek için toplandı: Polis ekiplerinden barikat engeli!

Yayınlanma: 19.04.2025 - 19:17

Güncelleme: 19.04.2025 - 20:17

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Filistin'e destek kapsamında Tünel'den Taksim'e yürüyüş düzenleyeceklerini duyurdu. Ancak İstanbul Valiliği, CHP İstanbul İl Başkanlığına eylemin ilgili güzergahta yapılmasının uygun olmadığını bildirdi.

İstanbul Valiliği kararıyla Taksim ve Karaköy durakları kapatıldı.

Buna karşın Şişhane Tünel’de toplanan CHP’liler ve yurttaşlar “Taksim halkındır halkın kalacak" ve "Filistin'e özgürlük" "Halka değil siyoniste barikat" “Katil İsrail, işbirlikçi AKP" sloganları attı.

BARİKATLARLA ALAN KAPATILDI

Polis barikatlarla alanı kapatarak yürüyüşe izin vermedi. Polis ekipleri, toplanan gruba 'kanunsuz eylem' iddiası ile uyarılarda bulundu.

"ANAYASAL SUÇ İŞLEMEYİN"

Taksim'e yürümek için toplanan CHP'liler polis ekiplerine, "Dikkat dikkat, kolluk kuvvetlerine sesleniyoruz; yaptığınız iş anayasaya aykırıdır, lütfen yolu açın, anayasal suç işlemeyin!" çağrısında bulundu.

ÖZGÜR ÇELİK: "BİLAL ERDOĞAN'A SERBEST, CHP'YE YASAK"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, polis ekipleri ile tartıştı. Çelik polis ekiplerine 'Anayasa' hatırlatması yaparak, "Belirli vakıflar, dernekler yürüyüş yapabiliyor da biz engelleniyoruz. Biz bu ülkenin insanlarız yeter artık ya! 50 bin insanı katletmişler, getirip polisi karşımıza dikiyorlar. Galata Bilal Erdoğan'a serbest, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yasak" dedi.

Fotoğraf: Vedat Arık

ÖĞRENCİLER DE DESTEĞE GELDİ

Üniversite öğrencilerinin de yürüyüşe katılımı sürüyor. Boğaziçi Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin de bulunduğu bir grup Şişhane'deki eylemlere katıldı.

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