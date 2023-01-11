İktidarın özgür basına uyguladığı sansür, CHP MYK’nin gündemine taşındı
CHP'li Gülizar Biçer Karaca, ifade özgürlüğüne ilişkin rapor hazırladı. Raporda, RTÜK’ün, 2019-2021 arasında basına uyguladığı yaptırımlar ele alındı.
CHP MYK toplantısında genel başkan yardımcısı Gülizar Biçer Karaca’nın ifade özgürlüğüne ilişkin raporu görüşüldü. Rapora göre RTÜK’ün, 2019-2021 arasında kanallara kestiği para cezası 142 milyon lirayı geçerken aynı dönemde 484 gazeteci işini kaybetti.
Karaca’nın hazırladığı raporda, “Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin verilerine göre 31 Aralık 2022 itibarıyla Türkiye’de en az 65 gazeteci ve medya çalışanı cezaevinde tutuklu veya hükümlü olarak bulunmaktadır” bilgisine yer verildi. Karaca, “Türkiye’de görevlerini yapması engellenen gazetecilerin sayısı artmakta, habere erişimi engellenmektedir” ifadelerini kullandı. Karaca, şunları kaydetti:
“2022’de 33 gazeteci tutuklandı, en az 72 gazeteci gözaltına alındı. 61 gazeteci saldırıya uğradı. Halk TV, Tele1, KRT, Fox TV ve Flash Haber’e 54, TGRT Haber, Beyaz TV, ATV, A Haber, Ülke TV, Kanal 7 ve Tv 24’e sadece 3 kez cezai yaptırım uygulandı.”
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