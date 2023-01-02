RTÜK üyesi CHP’li İlhan Taşcı, kurulun 2022 karnesini çıkarttı: Eleştirene ceza yağdırdılar

02 Ocak 2023 Pazartesi, 04:00

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı, üst kurulun geçen yıl içinde verdiği cezaları ve bu cezaların toplam maliyetlerini içeren RTÜK 2022 Karnesi’ni açıkladı.

Taşcı’nın hazırladığını karneye göre RTÜK, Halk TV’ye 23, TELE 1’e 16, KRT TV’ye 6, FOX TV’ye 4, Flash TV’ye 4 defa olmak üzere toplam 54; TGRT’ye 2, Beyaz TV’ye 1, ATV’ye 1 defa ceza verirken A Haber, Ülke TV, Kanal 7, TV Net ve TV 24’e ise cezai yaptırım uygulamadı. Üst kurulun Halk TV, TELE 1, KRT ve Flash TV’ye verdiği cezaların toplamı 17 milyon 335 bin lira tutarında olurken TGRT, Beyaz TV ve ATV’ye uygulanan cezaların toplam miktarı 1 milyon 674 bin lira olarak kaydedildi.

İlhan Taşcı

"HİCAP DUYUYORUM"

Rapora ilişkin Taşcı, “Ebubekir Şahin’in başkan olduğu dönemde doğrudan doğruya ceza kesilecek kanallar belli. Sadece o kanalların içindeki hangi yayınlara cezaların verileceği seçiliyor ve nokta atışlarıyla, talimatla hazırlanan raporlar kurula getiriliyor. Gelen raporlar da oyçokluğuyla geçiyor. Aşağıdan yukarıya gelmesi gereken raporlar, yukarından gelen talimatla aşağıya hazırlatılıyor ve belirlenmiş olan kanallara, yayınlara nokta atışı cezalandırmalar yapılıyor. Ben, 5 yıldır, 6 aylık dönemlerle bu karneyi, yani RTÜK’ün özellikle haber kanallarına yönelik yayıncılık anlayışına nasıl baktığını gösteren karneyi açıklıyorum. Artık şu tabloyu açıklamaktan, hazırlamaktan ve çıkan şu sonuçtan ben, bir üye olarak hicap duyuyorum” değerlendirmesini yaptı.