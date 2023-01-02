RTÜK üyesi İlhan Taşcı'dan 3 maymun tepkisi: 'Rasim Ozan Kütahyalı'yı görmezden gelmeyin'

02 Ocak 2023 Pazartesi, 15:10

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı, sosyal medya hesabından Rasim Ozan Kütahyalı'nın küfürlü sözlerinin incelenmesi için dilekçe verdiğini duyurdu.

Taşcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"O utanmıyor küfrediyor; RTÜK ise üç maymunu oynuyor. Rasim Ozan Kütahyalı’nın canlı yayındaki küfürleri nedeniyle programın Üst Kurulda incelenip, değerlendirilmesi, bu kirli dilin duymazdan gelinmemesi bugün dilekçe verdim."

İşte Taşcı'nın verdiği o dilekçe...



