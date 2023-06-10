İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç: Kendimi güvende hissetmiyorum
Gericiler tarafından hedef gösterilen ilahiyatçı yazar Cemil Kılıç, yaşadığı binanın girişinde kendisine geçen mart ayında sopayla saldıran kişiyle karşılaştığını ve şikâyetçi olduğunu duyurdu.
Sosyal medyadan açıklama yapan Kılıç, saldırganın karşısına çıkarak hakaret ettiğini söyledi.
Kılıç, “Katıldığım panelden sonra evime döndüm. Bina girişinde birkaç ay önce bana saldıran şahıslardan biri duruyordu. Ben başta tanıyamadım. Danışmaya selam verdim. Ama o şahıs danışma görevlisinden önce ‘Aleyküm selam’ deyip ardından türlü hakaretler etmeye kalkıştı. Tartışmaya başladık. Görevli ayırdı. Az daha yine saldırıya uğrayacaktım. Konutumda kendimi güvende hissetmiyorum” dedi.
Yarım saat kadar önce katıldığım panelden sonra evime döndüm. Bina girişinde birkaç ay önce bana saldıran şahıslardan biri duruyordu. Ben başta tanıyamadım. Danışmaya selam verdim. Ama o şahıs danışma görevlisinden önce aleyküm selam deyip bana ben ..... kişiyim dedi. Ardından…— Cemil KILIÇ (@m_cemilkilic) June 8, 2023
Kılıç, saldırganın gözaltına alındığını açıkladı.
25 Mart’ta evinin önünde saldırıya uğrayan Kılıç, 2019’dan beri tehdit edildiğini duyurmuştu. Kılıç’a saldıran şahıslar gözaltına alındıktan bir süre sonra serbest bırakılmıştı.
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