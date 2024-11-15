İlay Aksoy, DP Genel Başkanlığına aday olduğunu duyurdu

Yayınlanma: 15.11.2024 - 11:26

Güncelleme: 15.11.2024 - 11:26

Demokrat Parti Genel İdare Kurulu Üyesi İlay Aksoy, partinin 17 Kasım Pazar günü yapılacak olağan kongresinde genel başkanlığa aday olacağını duyurdu.

Aksoy, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı adaylık açıklamasında, parti yönetiminin sıkıştırılmış bir kongreyi tercih ettiğini belirterek "Tarihten gelen mücadeleci ruhumuzla ben İlay Aksoy olarak bu pazar günü yapılacak olan baskın kongrede her türlü olumsuzluklara ve engellemelere rağmen bu düzene artık yeter demek için Demokrat Parti Genel Başkanlığına adaylığımı koyuyorum" dedi.

Parti yönetimine "Defalarca uğraşmama rağmen maalesef güncel delege listesi genel merkez tarafından şahsıma verilmemiştir. Listenin verilmemesi sadece benim adaylığıma karşı değil. Esas partimizin kaderini belirleyecek olan değerli delegelerimizin adaylar arasında tercih yapma hakkı ellerinden alınıp iradelerine bizzat ipotek koymaktadır" diyerek tepki gösteren Aksoy, partililere şöyle seslendi:

"Partimizin gerçek sahibi olan dava arkadaşlarım;

Ülkemiz hiç olmadığı kadar partimize ihtiyaç duymaktadır. Önce partililerimiz ardından ülkemiz alternatifsiz bırakılmak istenmektedir. Ancak ben aziz Atatürk'ün açtığı yolda yürüyen bir cumhuriyet kadını olarak mevcut yönetimle devam etmemizin imkansız olduğunu buradan beyan ediyorum.

Alternatifsiz değilsiniz, değiliz !

Size ulaşmam engellendiğinden tek tek arayıp desteğinizi isteme fırsatı verilmemiştir. Aynı şekilde sizlerde beni dinleyip hür iradenizle karar verme hakkınız elinizden bizzat alınmıştır.

Sizleri bu pazat günü önce birseysel seçim hakkınıza ardından partimizin kaderine ve nihayetinde Türkiye'de demokratların yeniden şahlanmasına davet ediyorum.

İrademize kimse ipotek koyamaz !

Bizim adımıza kimse karar veremez !

Sizden önden imza isteyebilirler. Kesinlikle salona gelmeden imza atmayın. İradenize sahip çıkın. Sizler tasdik memurları değilsiniz. Sizler 17 Kasım günü bu ülkenin kaderini belirleyecek hür ve bağımsız insanlarsınız.

Pazar günü demokrasi adına tüm delegelerimizi sandık başına bekliyorum.

Saygılarımla"