İlbey Ortaylı'dan 'sığınmacı' açıklaması: Kontrolü kaçırdık
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Sığınmacı dediğin bayramda piknik yapar gibi sınırın öbür tarafına gidip gelmez. O zaman orada kal. Sığınmacıya insani yardım dışında bir şey yapılamaz" ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. İlber Ortaylı, TV 5'te konuk olduğu "Söylemeden Olmaz" isimli televizyon programında, Türkiye'deki kaçak göçmen sorunu hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.
Türkiye'nin göçmenler konusunda kontrolü elden kaçırdığını söyleyen Ortaylı, sözlerinin devamında şunları söyledi:
"Biz şarktan gelenler için mülteci statüsü vermiyoruz. Bunu size söyleyebiliyorum. Ben kendim mülteciyim çünkü. 1 yaşında mülteciydim, kimliğim yoktu, Türk vatandaşı olduk tabii. Çünkü kanun böyle söylüyor. Irki bağlantısı olanlar Türkler ancak komünist kökenli ülkelerden gelirlerse iltica etmiş sayılıyorlar. Dolayısıyla bazı şeyler var. Sığınmacı dediğin bir kere bayramda, seyranda piknik yapar gibi sınırın öbür tarafına gidip gelmez. Almanya'ya sığınan adam sınırın dışına çıktığı zaman biter iş. Bizimkiler gidip geliyor böyle bir şey olmaz. O zaman orada kal. İkincisi sığınmacıya insani yardım dışında bir şey yapılamaz. Yani Türkiye'de bugün işi olmayan bir adamın birtakım sağlık sigortası hakları bile sınırlanırken sen bunu kalkıp da daimi olarak verirsen burada insanların huzuru kaçar bu çok açık bir şey. Hastanelerdeki yük artar. Bunların üzerinde düşünmemiz lazım."
Video Haberler
- Hatay'da orman yangını
- Okullar açıldı, trafik yoğunluğu arttı
- Silahlı kavganın arasında kalan kadın yaşamını yitirdi
- Balıkçı Şenol Süzme 5 gündür kayıp
- Kartal'da 34 katlı binanın 21. katında yangın
- Kapı kapı dolaşıp tereyağı diye margarin sattılar
- Erdoğan benzetmeli ekonomi analizi
- Yarım kalan yangın merdiveninde mahsur kaldı
- 17 yıl önce kaybettiği kimlik borç batağına sürüklüyor
- 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal mezarı başında anıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Pilotun hayatını karartan ameliyat
- VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı
- Hatay'da orman yangını
- 5 haftanın zirvesinde...
- Kartal'da hırsızlık
- Şiddet tavan yaptı!
- Köy Enstitülü öğretmenlere vefa
- Saray'a iftara giden şarkıcıdan açıklama
- iPhone 14 sonrası, o model satıştan kalkacak
- Borsa haftaya rekorla başladı