İlbey Ortaylı'dan 'sığınmacı' açıklaması: Kontrolü kaçırdık

18 Nisan 2022 Pazartesi, 09:16

Prof. Dr. İlber Ortaylı, TV 5'te konuk olduğu "Söylemeden Olmaz" isimli televizyon programında, Türkiye'deki kaçak göçmen sorunu hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Türkiye'nin göçmenler konusunda kontrolü elden kaçırdığını söyleyen Ortaylı, sözlerinin devamında şunları söyledi: